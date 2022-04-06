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Захарова заявила об усилиях Запада раскрутить провокацию в Буче

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Усилия мирового мейнстрима были брошены на раскручивание провокации в Буче, сообщила 6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению представителя МИД, поддержка Западом провокации в Буче по сути является участием в ней. Она подчеркнула, что произошедшая ситуация — это не просто провокация для фотографий, а преступление.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции», — сказала она.

Ранее, 5 апреля, постпред РФ при организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, также сообщил, что заявления о том, что российские военные виновны в преступлениях в Буче, провокация.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

В середине февраля 2022 года в Донбассе в связи с обстрелами обострилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к РФ с просьбой о помощи. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал приказы о признании Россией независимости республик Донбасса. 24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР.

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