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Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-06 07:52:04">
2022-04-06 07:52:04
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Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Украинские военнослужащие и боевики проигнорировали предложение российской стороны сложить оружие и покинуть Мариуполь. Минобороны России объявило, что город будет освобожден от националистов подразделениями ВС РФ и ДНР. Тем временем европейские страны после провокации в Буче объявили персонами нон грана сотни российских дипломатов. Об ответных мерах Москвы, антироссийских санкциях, ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины читайте в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:55
В России ограничили продажу в одни руки ряда товаров, в том числе сахара, муки, гречки и подсолнечного масла. Это вынужденная мера после ажиотажа, во время которого жители сметали полки в магазинах про запас. Зачем ввели ограничения, на какие категории товаров и когда их снимут, читайте в материале «И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров».
Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:48
На Украину прибыл груз военной помощи из Эстонии, в том числе противотанковые комплексы, гаубицы, гранатометы, а также средства химической защиты и беспилотники. По данным эстонского портала ERR, страна уже отправила Киеву военную помощь более чем на €220 млн.
Сегодня, 09:39
Пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет с ГК «Черноголовка» и израильской группой CBC переговоры о российском бизнесе, который компания решила выставить на продажу, пишет датская газета Berlingske со ссылкой на источники.
Сегодня, 09:35
Правительство ЛНР списало долги за услуги ЖКХ в освобожденных районах, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на соответствующее постановление.
Сегодня, 09:29
Объединенный штаб #МыВместе по помощи вынужденным переселенцам из Донбасса привозит корм для животных на территории ЛДНР и в пункты временного размещения в Ростовской области, а также развозит по новым домам спасенных кошек и собак.
Сегодня, 09:27
Позиции российских пограничников в Суджанском районе Курской области пытались обстрелять, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 09:25
Более 14 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по региону.
Сегодня, 09:23
Посол Украины Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний украинских властей в адрес венгерского руководства. «Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии», — заявил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).
Сегодня, 09:21
Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды российским военнослужащим соединений спецназначения, связи, инженерных войск и РХБ защиты, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщило Минобороны.
Сегодня, 09:15
По данным Минздрава ДНР, за сутки на освобожденных территориях пострадали 56 человек. Ранее со ссылкой на представительство республики в СЦКК сообщалось о 40 раненых.
Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:07
572 человека эвакуированы из Мариуполя за сутки, передает штаб территориальной обороны ДНР. Среди бежавших из зоны боевых действий — 110 детей. Все эвакуированные размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли уже более 13 тыс. человек.
Сегодня, 09:06
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 апреля, сообщила Росавиация.
Сегодня, 09:04
На территории ДНР за сутки ранения получили 40 мирных жителей, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. «Установить реальное количество жертв среди гражданских лиц невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях», — подчеркнули там.
Сегодня, 09:01
26 мирных жителей на освобожденной территории Мариуполя, в том числе 14-летний подросток, получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск. Еще три человека пострадали в Сартане, сообщает также представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 08:46
Западные страны в последние десятилетия используют высылку российских дипломатов как информационную-политическую атаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Западу «нужно показать некую кучность своих действий», которую там ошибочно называют солидарностью, сказала она в эфире радио Sputnik.
Сегодня, 08:34
42% россиян, у которых есть сбережения, подушки безопасности хватит на три месяца, 33% — на полгода, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». Доля россиян со сбережениями снизилась, что эксперты связывают с тратами на одежду, обувь, косметику и другие товары до повышения цен. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале «„Подушка“ и опасности: сбережения есть только у половины россиян».
Сегодня, 08:31
Никто из сотрудников посольства России в Бухаресте не пострадал в результате инцидента, сообщили «Известиям» в дипмиссии.
Сегодня, 08:29
Санкционная политика США — начало конца монополии доллара в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, политика Вашингтона бьет по самим же американцам, поскольку доля валюты в мировых расчетах сокращается. «Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги», — написал он в Telegram-канале.
Сегодня, 08:11
Украинские войска в 6:05 обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР из «Градов», выпустив 40 снарядов, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ДНР они открыли огонь по Докучаевску в 06:55, выпущено 5 снарядов калибром 122 мм, следует из данных представительства Донецкой народной республики.
Сегодня, 08:10
Американский производитель микропроцессоров Intel объявил о приостановке своей деятельности России.
Сегодня, 08:07
Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тир, оставленный сотрудниками Службы безопасности Украины в подвале одного из домов Мариуполя.
Сегодня, 08:03
Вена не собирается высылать большое количество российских дипломатов, даже если они нарушат международные конвенции по дипломатическим сношениям. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.
Сегодня, 07:58
Белый дом подтвердил введение очередного пакета антироссийских санкций, в него войдет запрет на новые инвестиции в РФ.
Сегодня, 07:52
Бои за Мариуполь вошли в завершающую стадию, на очереди окружение группировки ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. «То, что накануне целый батальон морской пехоты сложил оружие в Мариуполе, демонстрирует, насколько ситуация там для украинских войск отчаянная», — сказал он «Известиям». Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале «Выхода не было: Минобороны РФ готовится к полному освобождению Мариуполя».
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