Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция





В России ограничили продажу в одни руки ряда товаров, в том числе сахара, муки, гречки и подсолнечного масла. Это вынужденная мера после ажиотажа, во время которого жители сметали полки в магазинах про запас. Зачем ввели ограничения, на какие категории товаров и когда их снимут, читайте в материале «И себе и людям: ограничения на продажу в одни руки коснулись 20 товаров»











На Украину прибыл груз военной помощи из Эстонии, в том числе противотанковые комплексы, гаубицы, гранатометы, а также средства химической защиты и беспилотники. По данным эстонского портала ERR, страна уже отправила Киеву военную помощь более чем на €220 млн.





Пивоваренная корпорация Carlsberg Group ведет с ГК «Черноголовка» и израильской группой CBC переговоры о российском бизнесе, который компания решила выставить на продажу, пишет датская газета Berlingske со ссылкой на источники.





Правительство ЛНР списало долги за услуги ЖКХ в освобожденных районах, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на соответствующее постановление.





Объединенный штаб #МыВместе по помощи вынужденным переселенцам из Донбасса привозит корм для животных на территории ЛДНР и в пункты временного размещения в Ростовской области, а также развозит по новым домам спасенных кошек и собак.





Позиции российских пограничников в Суджанском районе Курской области пытались обстрелять, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — написал он в Telegram-канале.





Более 14 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли границу России в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по региону.





Посол Украины Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии из-за оскорбительных высказываний украинских властей в адрес венгерского руководства. «Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии», — заявил глава МИД страны Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).





Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды российским военнослужащим соединений спецназначения, связи, инженерных войск и РХБ защиты, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщило Минобороны.





По данным Минздрава ДНР, за сутки на освобожденных территориях пострадали 56 человек. Ранее со ссылкой на представительство республики в СЦКК сообщалось о 40 раненых.











572 человека эвакуированы из Мариуполя за сутки, передает штаб территориальной обороны ДНР. Среди бежавших из зоны боевых действий — 110 детей. Все эвакуированные размещены в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта вывезли уже более 13 тыс. человек.





Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 апреля, сообщила Росавиация.





На территории ДНР за сутки ранения получили 40 мирных жителей, говорится в сводке представительства республики в СЦКК. «Установить реальное количество жертв среди гражданских лиц невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях», — подчеркнули там.





26 мирных жителей на освобожденной территории Мариуполя, в том числе 14-летний подросток, получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск. Еще три человека пострадали в Сартане, сообщает также представительство ДНР в СЦКК.





Западные страны в последние десятилетия используют высылку российских дипломатов как информационную-политическую атаку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Западу «нужно показать некую кучность своих действий», которую там ошибочно называют солидарностью, сказала она в эфире радио Sputnik.





42% россиян, у которых есть сбережения, подушки безопасности хватит на три месяца, 33% — на полгода, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». Доля россиян со сбережениями снизилась, что эксперты связывают с тратами на одежду, обувь, косметику и другие товары до повышения цен. Подробнее читайте в нашем эксклюзивном материале «„Подушка“ и опасности: сбережения есть только у половины россиян»





Никто из сотрудников посольства России в Бухаресте не пострадал в результате инцидента, сообщили «Известиям» в дипмиссии.





Санкционная политика США — начало конца монополии доллара в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, политика Вашингтона бьет по самим же американцам, поскольку доля валюты в мировых расчетах сокращается. «Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги», — написал он в Telegram-канале.





Украинские войска в 6:05 обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР из «Градов», выпустив 40 снарядов, передает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В ДНР они открыли огонь по Докучаевску в 06:55, выпущено 5 снарядов калибром 122 мм, следует из данных представительства Донецкой народной республики.





Американский производитель микропроцессоров Intel объявил о приостановке своей деятельности России.





Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал тир, оставленный сотрудниками Службы безопасности Украины в подвале одного из домов Мариуполя.





Вена не собирается высылать большое количество российских дипломатов, даже если они нарушат международные конвенции по дипломатическим сношениям. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.





Белый дом подтвердил введение очередного пакета антироссийских санкций, в него войдет запрет на новые инвестиции в РФ.