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Песков назвал отвод сил из Киевской области жестом доброй воли

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Приказ о выводе войск из Киевской области был сделан как «знак доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров», рассказал 6 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту французского телеканала LCI.

При этом он уточнил, что Россия признает Владимира Зеленского в качестве президента Украины.

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«Если будут переговоры между российской и украинской делегациями, то должна быть встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на высшем уровне», — сказал он.

Вместе с тем 5 апреля Зеленский допустил, что не встретится с Путиным. Но он отмечал, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

На этой неделе президент Украины подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Как указано в документе, главой делегации стал лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры двух президентов. Тогда Песков также сообщил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.

Днем ранее, 30 марта, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что делегациям России и Украины предстоит долгая работа в рамках переговорного процесса, прорыв в диалоге пока отсутствует. Однако он называл позитивные моментом то, что Киев начал формулировать конкретные предложения.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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