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Зеленский усомнился в возможной встрече с Путиным

Президент Украины допустил, что не встретится с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал украинским журналистам 5 апреля.

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По его словам, Украине надо взять себя в руки и работать.

«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он еще встречи с президентом России.

При этом Зеленский уточнил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

«При всей этой позиции (украинской стороны) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации и при этом выходе не утратить свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров», — сказал он.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к встрече с Владимиром Путиным. Так, 3 марта он говорил, что может обсудить все вопросы прекращения боевых действий.

В то же время в марте глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что говорить о встрече Путина и Зеленского можно будет в том случае, когда Россия и Украина подготовят и утвердят мирный договор. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на то, что ход согласования соглашения между странами будет зависеть от модальности документа, который предстоит согласовать. При этом Песков неоднократно отмечал, что для встречи Путина и Зеленского должна быть сформирована необходимая для предметного разговора база.

На этой неделе Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно опубликованному документу, главой делегации Украины назначен лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия. Также 4 апреля Зеленский заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с РФ. По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 марта заявлял, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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