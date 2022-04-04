Зеленский заявил о намерении Украины продолжать переговоры с Россией

Украина заинтересована в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил украинский президент Владимир Зеленский при посещении города Буча.

По его словам, соглашение о мире между Киевом и Москвой возможно. «Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — сказал украинский лидер.

В минувшие выходные украинская сторона начала распространять сообщения о якобы большом числе жертв среди мирного населения в Буче. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность дальнейших переговоров РФ с Украиной на фоне ситуации в Буче. По его словам, ситуация с обстрелом мирных жителей в Буче серьезная.

Песков призвал международных лидеров запросить информацию из разных источников и как минимум прислушаться к аргументации российской стороны.

Днем ранее Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости провести независимое расследование событий в украинском городе Буча.

На видео с якобы погибшими телами мирных жителей, показанном на украинском телеканале, дома вокруг стоят нетронутыми, без каких-либо повреждений. При этом также сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче за день до появления видео якобы с убитыми мирными жителями. Они уточнили, что проводилась зачистка от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военными.

Как указали в Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день после их ухода.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В тот же день Песков заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано. По его словам, этому должна предшествовать финализация договора между Москвой и Киевом.

Турецкий президент также подчеркивал 31 марта, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле «придали значимый импульс» процессу установления мира.

Ранее, 29 марта, во дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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