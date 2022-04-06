Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы

Россия соответствующе ответит на высылки дипломатов из европейских стран. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова . В последние недели европейские страны объявляют сотни сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. 5 апреля такое решение приняли Италия, Франция, Испания, Швеция, Дания, Эстония, Словения. Днем ранее Литва и Латвия и вовсе понизили дипотношения с РФ . Как выяснили «Известия», другие члены ЕС усилили мониторинг за российскими дипломатами в свете последних событий. О том, как происходит высылка диппредставителей РФ и как ответит Москва, — в материале «Известий» .

Цепная реакция

5 апреля из европейских стран снова были высланы десятки российских дипломатов (на момент написания статьи более 170 сотрудников). Открыл эту акцию глава МИД Дании Йеппе Кофод, заявив утром, что в течение 14 дней страну должны покинуть 15 российских дипсотрудников . «Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», — отметил глава министерства.

В посольстве Дании в РФ «Известиям» заявили, что речь идет о сотрудниках, которых датские спецслужбы подозревают в принадлежности к российской разведке . При этом, как отметили в дипмиссии РФ в этой стране, «никаких доказательств предоставлено не было» .

— Все сотрудники российских загранучреждений в Дании в своей деятельности строго следуют положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. Этот шаг датской стороны не имеет под собой никаких оснований и направлен на дальнейшее разрушение отношений между нашими странами. Без ответа он не останется , — заявила «Известиям» атташе посольства России в Дании Мария Сыроватко.

При этом, по ее словам, несмотря на значительное сокращение численности дипломатических сотрудников посольства, консульские услуги будут оказываться соотечественникам в полном объеме . Примечательно, что в этот же день визовый центр Дании в РФ предупредил, что сроки рассмотрения заявлений на визу для граждан РФ и Белоруссии увеличены и составляют минимум 45 календарных дней .

Удар в дипкорпус Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

5 апреля в МИД Италии вызвали посла РФ Сергея Разова. Дипломата уведомили о высылке 30 сотрудников российской дипмиссии из страны . Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо заявил: эта мера «стала необходимой по причинам, связанным с нашей национальной безопасностью».

В этот же день персонами нон грата 45 российских дипломатов объявили во Франции . Как заявили «Известиям» в российском посольстве в Париже, во французском МИДе послу Алексею Мешкову передали список сотрудников российских загранучреждений, объявленных нежелательными персонами «под надуманным предлогом».

— Со своей стороны посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отношениям . Он также заявил, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на действия Парижа, — заявили «Известиям» в дипмиссии.

Объявили о высылке российских дипломатов 5 апреля и в Швеции . Глава МИД страны Анн Линде сообщила о признании трех сотрудников российской миссии персонами нон грата.

Вдогонку о высылке 25 сотрудников российских загранучреждений сообщил в этот день МИД Испании . Как заявили «Известиям» в ведомстве, это решение обсуждалось некоторые время. Глава министерства Хосе Мануэль Альбарес отметил на пресс-конференции 4 апреля, что Испания впервые так решительно выдвинула вопрос о высылке российских дипломатов на обсуждение. Местные СМИ сообщали, что среди высылаемых оказался и посол РФ в королевстве Юрий Корчагин. Однако в МИД страны эту информацию в беседе с «Известиями» опровергли.

Удар в дипкорпус Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В этот день МИД Эстонии также объявил о высылке 14 российских дипломатов , закрытии генконсульства РФ в Нарве и канцелярии посольства в Тарту. О сокращении числа сотрудников посольства России в Любляне на 33 человека сообщил и МИД Словении . 10 дипломатов выслала Португалия.

Симметрия

Всего с начала спецоперации европейские страны выслали около 400 российских дипломатов . Такое решение приняли: Польша (45 дипломатов), Германия (40), Франция (35), Словакия (35), Италия (30), Испания (25), Бельгия (21), Нидерланды (17), Дания (15), Болгария (12), Северная Македония (5), Словения (33), Ирландия (4), Швеция (3), Чехия (1), Румыния (10), Черногория (1), Эстония (17), Литва (4) и Латвия (13).

При этом Рига и Вильнюс 4 апреля объявили о понижении дипотношений с РФ , выслав российских послов и отозвав своих из Москвы. Как заявили «Известиям» в МИД Литвы, на данном этапе вопрос о полном прекращении дипломатических отношений с РФ не рассматривается . Дальнейшие меры будут зависеть от действий России, добавили в ведомстве.

Вечером стало известно, что МИД Латвии принял решение закрыть консульства России в Даугавпилсе и Лиепае, их дипломатический персонал объявлен нежелательными лицами.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил «Известиям», что страны, выславшие российских дипломатов, дали этому очень четкое обоснование , обвинив их в шпионаже и нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

— В то же время мы по-прежнему считаем, что единственный способ решить любые открытые вопросы — это диалог , и мы заинтересованы в том, чтобы каналы диалога оставались открытыми, — добавил представитель ЕС.

Удар в дипкорпус Посольство России в Латвии Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

При этом, по мнению Петера Стано, в некоторых посольствах РФ на территории ЕС российские дипмиссии были «перепредставлены».

— То есть в странах ЕС находилось подозрительно большое количество членов дипломатических миссий, что не соответствовало уровню двусторонних отношений с РФ. Эти дипломаты часто занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу, — считает представитель ЕС.

Позже стало известно, что Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постпредства при ЕС .

Как заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия уже отвечает на недружественные действия европейских стран в отношении наших дипломатов и продолжит это делать .

— Зеркально или симметрично ­­— это будет решаться в каждом конкретном случае. В любом случае ответ будет дан соответствующий , — заявила она «Известиям».

Отметим, число оставшихся сотрудников в российских дипмиссиях не разглашается из соображений безопасности . В ряде случаев решения о высылке направлены против конкретных сотрудников загранучреждений, иногда речь идет в целом о сокращении персонала.

По мнению заместителя главы российского МИДа Александра Грушко, массовая высылка дипломатов РФ из ряда европейских стран — это спланированная кампания . Это наносит удар по двусторонним отношениям и каналам дипломатического общения. При этом Александр Грушко подчеркнул, что РФ не разрывает ни с кем дипломатических отношений, несмотря на недружественную политику Запада.

Удар в дипкорпус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия европейских стран сужением возможностей для дипломатического общения и работы «в таких сложных кризисных условиях» . По его словам, политика стран ЕС недальновидна.

Тем временем, как удалось выяснить «Известиям», часть стран ЕС, которые еще не объявили российских дипломатов персонами нон грата, усилили мониторинг за ними в свете последних событий.

— Говорится о том, что высылки российских дипломатов из стран ЕС были связаны с обвинениями в шпионаже и вытекающими проблемами безопасности. Австрия очень внимательно следит за ситуацией в отношении соблюдения Венской конвенции. По мере развития действий России на Украине этот мониторинг усиливается, — заявили «Известиям» в МИД Австрии.

В министерстве иностранных дел Швейцарии при этом сообщили «Известиям», что до настоящего момента страна не принимала решений о высылке российских дипломатов .