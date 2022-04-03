Сырьевое решение: кто вслед за Прибалтикой может отказаться от российского газа

Примеру прибалтийских стран, которые решили отказаться от поставок газа из России, могут последовать Польша, Болгария, Румыния и Дания — страны с незначительной долей импорта российского энергоресурса , считают эксперты, опрошенные «Известиями». Очевидно, что сокращение закупок газа из России в ЕС приведет к значительному росту спотовых цен на газ, которые будут увеличиваться по мере приближения следующего отопительного сезона. Поскольку альтернативных поставщиков нет (за исключением разве что заявленных президентом США Джо Байденом 15 млрд кубометров СПГ). Поэтому «Газпром», даже потеряв часть экспортных объемов, может заработать больше, считают специалисты.

Антигазовые пионеры

Прибалтийские страны решили отказаться от поставок газа из России.

«С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву» , — заявил генеральный директор предприятия по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

Он добавил, что сейчас балтийский рынок обслуживается запасами, хранящимися под землей в Латвии.

Совокупный объем закупок у «Газпрома» этими странами был небольшим — он составлял около 2,8 млрд кубометров в год , из которых большая часть — 1,6–1,7 млрд кубометров — приходится на Латвию, напомнил руководитель Центра исследования энергетики Кирилл Мельников.

По его словам, Литва с момента ввода в эксплуатацию терминала СПГ в Клайпеде в конце 2014 года сократила закупки российского газа минимум вдвое и ее потребности полностью покрываются мощностями СПГ-терминала . Кроме того, с 1 мая заработает газопровод из Польши, что даст Литве доступ к рынку Центральной Европы, а также к мощностям польского СПГ-терминала в Свиноустье.

Сырьевое решение Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Ситуация для Латвии сложнее, поскольку она получает газ почти исключительно из России . В теории она может покупать регазифицированный СПГ у Литвы, а также использовать запасы газа в Инчукалнском ПХГ, что позволит без перебоев пройти лето. Однако заполнить ПХГ к зиме в таком режиме будет сложно, и власти Латвии уже сейчас говорят о необходимости создания собственного СПГ-терминала в Риге. Что касается Эстонии, то ее потребление невелико и полностью может быть закрыто поставками по газопроводу из Финляндии Baltic Connector , — сказал Кирилл Мельников.

Но если Финляндия откажется от российского газа, Эстония окажется в сложном положении , добавил он.

Поэтому в Таллине намерены уже к осени подготовить к открытию временный терминал по приему СПГ. По словам министра экономики и коммуникаций Таави Ааса, потребность Эстонии в природном газе в энергетическом эквиваленте составляет примерно 5 млн тераватт, или пять танкеров со сжиженным газом в год.

— Вероятно, прибалты рассчитывают на американский газ, 15 млн т которого пообещал Европе президент США Джо Байден , — предположила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

Кто следующий

По мнению Кирилла Мельникова, среди других стран, которые могут отказаться от покупок газа из России в апреле, можно назвать Хорватию (туда поставляется около 1 млрд кубометров в год), Нидерланды и Бельгию (совокупно около 13 млрд кубометров), Румынию (1 млрд), Данию (2 млрд).

Сырьевое решение Фото: Global Look Press/dpa/Federico Gambarini

— Эти страны либо имеют доступ к значительным мощностям СПГ-терминалов, либо доля российского газа в их энергобалансе не так велика . Потенциально к этим странам может присоединиться Польша (9,5 млрд кубометров), чей контракт с «Газпромом» в любом случае истекает 1 октября и которая рассчитывает летом ввести в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe из Норвегии. Если эти страны откажутся от дальнейших закупок уже в апреле, экспорт «Газпрома» в ЕС по итогам 2022 года может упасть на 15%, до 122–123 млрд кубометров, при условии, что отбор газа остальными странами ЕС останется без изменений, — считает эксперт.

Прекращения сотрудничества с Варшавой действительно можно ожидать, согласна директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

— Однако доля российского газа в общем импорте голубого топлива Польши по-прежнему значительна — 36%. До начала спецоперации на Украине страна не собиралась продлять контракт, однако рассматривала варианты закупки российского газа по той же схеме, что и Литва. Поэтому остановка закупки российского газа в конце апреля может носить временный характер. Это может быть справедливо и для других стран, в том числе и для Болгарии, которые сегодня заявляют об отказе покупать российский газ, — считает эксперт.

Для остальных государств ЕС, в первую очередь Германии, стран Центральной Европы и Италии, отказ от российского газа прямо сейчас привел бы к необходимости масштабных отключений в промышленном секторе . Поэтому в Берлине не готовы сегодня пойти на этот шаг.

«Это не игра, а очень серьезный сценарий с возможными глубокими расколами в бизнесе и обществе. Вот почему, на мой взгляд, было правильным не инициировать резкое прекращение поставок», — заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Сырьевое решение Фото: Global Look Press/dpa/Ralf Hirschberger

У немецкой компании Uniper заключены долгосрочные контракты с «Газпромом» до 2035 года . В прошлом году Германия закупила у РФ 38,2 млрд кубометров газа и была крупнейшим импортером российского голубого топлива.

Еще и заработает

Сегодня зависимость стран Европы от российского газа неравномерна, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов. Поставки из РФ наиболее важны для стран Восточной Европы, в Германии зависимость составляет чуть менее 50%, а для стран, находящихся на самом западе континента (Испания, Португалия), импорт российского газа практически незначителен , уточнил он.

По мнению эксперта, реальной замены поставкам «Газпрома» сегодня нет. Российская компания экспортирует в ЕС около 140 млрд кубометров газа в год, еще около 15 млрд кубометров составляют поставки российского СПГ.

— Даже самые смелые планы Европы допускают замещение в среднесрочной перспективе 60 млрд кубометров в год. Из них 50 млрд приходится на СПГ, в первую очередь из США и Катара. Но проекты, которые могут дать такие объемы, только начинают реализовываться, и отгрузка их начнется не ранее 2025 года, — подчеркнул Валерий Андрианов.

При этом тот же Катар готов поставлять газ в Европу только на основе долгосрочных контрактов. Министр энергетики страны Саад бен Шарида аль-Кааби при этом прямо заявил, что у его государства нет и не будет таких объемов СПГ, которые могли бы заменить поставки из России, заметил эксперт.

Сырьевое решение Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американские компании работают в основном по схеме предоставления своих мощностей по сжижению компаниям-покупателям (схема «сжижай или плати»), напомнил он. То есть куда на деле пойдут дополнительные объемы американского газа, зависит исключительно от рыночной конъюнктуры.

— Американские власти могут что угодно обещать Европе, но распоряжаться объемами СПГ будут не они, — отметил Валерий Андрианов.

По его словам, еще 10 млрд кубометров Европа рассчитывает «заместить» за счет трубопроводного газа. Его помимо России сегодня поставляют в ЕС Норвегия (около 20% европейского импорта) и Алжир (11,6%). Норвегия уже находится на плато по добыче газа и вряд ли сможет ее существенно нарастить, Алжир также уже намекнул, что европейцам не стоит рассматривать его в качестве альтернативы «Газпрому».

— Сокращение импорта газа из России в ЕС очевидно приведет к значительному росту спотовых цен на газ, которые будут увеличиваться по мере приближения следующего отопительного сезона. Потому что альтернативных поставщиков газа за исключением разве что заявленных Байденом 15 млрд куб. м СПГ нет, — отметила Мария Белова.