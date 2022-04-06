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Эксперт оценил вероятность дефицита процессоров после остановки деятельности Intel

Эксперт Кусков рассказал, грозит ли россиянам дефицит процессоров
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Дефицита техники в России не будет, несмотря на решение компании Intel приостановить все деловые операции в России. Такое мнение в среду, 6 апреля, в беседе с «Известиями» выразил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
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«Что касается нового заявления Intel, это продолжение той истории, которая была, когда Intel запретила поставки в Россию. Сейчас, по большому счету, они сворачивают юридическое лицо, у них есть центр разработки в России, у них есть подразделения, которые занимались определенными направлениями, теперь этого ничего не будет», — сказал он.

По словам Кускова, полностью контролировать оборудование, которое поставляется в Россию, где присутствуют процессоры Intel, компания не может.

«Поэтому будет поставка ноутбуков и других устройств из других стран, потому что Россия не сможет самостоятельно их производить — у нас нет таких возможностей. А больше ничего не поменяется», — подчеркнул специалист.

О решении Intel стало известно ранее в этот день. С 5 апреля Intel приостановила все свои операции в России, присоединившись к другим западным компаниям.

5 марта о своем уходе с российского рынка объявил производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения Internetional Business Machines (IBM). Также в тот же день об отказе работать с россиянами объявил производитель ПО Adobe. IT-компании начали уходить с российского рынка в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на Украине.

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