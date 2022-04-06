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Intel приостановил деятельность в России

Американский производитель электронных устройств Intel приостанавливает свою деятельность в России
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Американский производитель микропроцессоров Intel объявил о приостановке своей деятельности России. Об этом представители компании сообщили изданию Reuters 6 апреля.

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С 5 апреля Intel приостановила все свои операции в России, присоединившись к другим западным компаниям. Прекратив поставки в Россию и Беларусь в прошлом месяце, Intel заявила, что приняла меры по обеспечению непрерывности бизнеса, чтобы свести к минимум сбои в глобальных операциях, отмечает издание.

5 марта о своем уходе с российского рынка объявил производитель компьютерных комплектующих и программного обеспечения Internetional Business Machines (IBM). Также в тот же день об отказе работать с россиянами объявил производитель ПО Adobe. IT-компании начали уходить с российского рынка в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса на Украине.

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