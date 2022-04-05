Минобороны сообщило о сорванной Киевом эвакуации мирного населения из Мариуполя

Украинская сторона снова сорвала эвакуацию мирных жителей и иностранцев из Мариуполя. Об этом 5 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Несмотря на беспрецедентность принятых Российской Федерацией мер по реагированию на инициативы западных стран по эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя, организованная и подготовленная российской стороной гуманитарная операция по их спасению была сорвана, заявляет Мизинцев. Боевики националистических группировок не соблюдают «режим тишины» и увеличивают интенсивность обстрелов участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю.

Киевским властям безразлична судьба своих соотечественников, подчеркнул Мизинцев. Киев не в состоянии контролировать действия националистических формирований и обеспечить безопасность мирного населения, подытоживает он.

Россия, в свою очередь, ежедневно открывает гуманитарные коридоры и готова при необходимости в кратчайшие сроки открыть дополнительные гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить эвакуацию мирного населения.

30 марта глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об эвакуации из Мариуполя порядка 140 тыс. жителей с начала открытия гуманитарных коридоров. Комментируя ситуацию в городе, он указал, что разрозненные подразделения украинских националистических группировок передвигаются по отдельным районам, в городе продолжается зачистка.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.