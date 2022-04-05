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Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь

ВС России для эвакуации готовы обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Прощайтесь с оружием: остаткам украинской группировки предложили покинуть Мариуполь
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2022-04-04 22:59:16
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Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. 4 апреля российские военные нанесли удары по 31-му объекту. Поражались зенитные комплексы «Бук-М1», командные пункты и узлы связи, хранилища топлива и боеприпасов. Продолжаются бои в Мариуполе. Командование РФ предложило украинским боевикам сложить оружие и выйти в запорожском направлении на контролируемые Киевом территории. Между тем вернувшиеся из плена российские военнослужащие подтвердили факты пыток, издевательств и убийств.

Дневные удары

По данным российского оборонного ведомства, за день подразделения Народной Милиции ЛНР, продолжая наступление, продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино. Группировка войск ДНР овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка.

— В ходе боев было уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В районе Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в ведомстве.

За сутки оперативно-тактической авиацией ВКС России поражён 31 военный объект Украины. В том числе две пусковых установки ЗРК «Бук-М1», артиллерийская батарея, два командных пункта и узла связи, четыре склада боеприпасов и четыре хранилище топлива, а также 17 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк и ещё шесть под Николаевым, Херсоном, Кураховкой, Индустриальным, Великой Новоселкой, — заявил Игорь Конашенков.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 125 украинских самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.

Гуманитарная ситуация

5 апреля Россия вновь открывает гуманитарные коридоры для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации, в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

При этом подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам предложено прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни.

Из перехваченных радиопереговоров оставшихся в Мариуполе разрозненных групп националистов стало известно, что между ними развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору: боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины за сутки эвакуированы в Россию 16 648 человек, из них — 2 442 ребенка, а всего с начала специальной военной операции уже 602 106 человек, из которых 119 847 — дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 72 800 единицы личного автотранспорта, из них за сутки — 2 805 единицы Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, удалось спасти уже 125 616 человек, в том числе за истекшие сутки — 1 784, отметил Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны РФ, в Харьковской области подразделения вооруженных сил Украины взорвали плотину Оскольского водохранилища. Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец, а город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тыс. человек уже подтоплен.

4 апреля состоялась встреча замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Военное ведомство проинформировало его о том, что наращивает гуманитарную помощь населению Украины на территориях, контролируемых российскими военными.

— Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародёрства. Причём количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН, — предупредил Александр Фомин.

Также отмечается, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских военнослужащих. С этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Яркий пример — обвинение российских Вооружённых Сил в авиаударе по роддому в Мариуполе. Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалёта на роддом с российской стороны. По её словам, националисты из подразделений «Азова» использовали нескольких рожениц для съёмок репортажа в разрушенной, якобы Россией, больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Заминистра обороны сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует, — украинские власти и боевики блокируют мирных жителей в городах.

— До заместителя Генерального секретаря ООН доведена информация о ситуации, сложившейся в связи с саботированием Киевом режима открытых гуманитарных коридоров. Указано, что российской стороной ежедневно с 4 марта создаются все условия по обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан в восточном и западном направлениях. Однако колонны беженцев подвергаются интенсивному огню со стороны подразделений ВСУ и нацбатов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. При этом, несмотря на это противодействие, только через гуманитарный коридор из Мариуполя в восточном направлении без участия украинской стороны удалось спасти более 123 тыс. человек, — заявили в Минобороны.

В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов, сообщили в ведомстве. Вооруженные силы России ежедневно открывают морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении. Однако угрозы обстрелов и высокая минная опасность, созданные ВСУ, не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

Со своей стороны Мартин Гриффитс отметил важность таких контактов в целях решения сложных гуманитарных вопросов в кризисных регионах мира.

— Достигнуто понимание о продолжении регулярного взаимодействия, – сообщили в военном ведомстве.

Свидетельства из застенков

Минобороны России 4 апреля опубликовало видео, на котором военнослужащий по имени Максим вспоминает момент пленения: «Я лежал лицом в землю, мне завязали cкотчем руки, начали поднимать, спросили, куда я ранен. Я сказал, в левое бедро. Мне туда прилетело с ноги, я понятное дело, начал кричать от боли. Тащили волоком, у меня обувь слетела».

По словам Максима, каждый день пленных водили записывать видео по представленному украинскими военными тексту. За заминки били.

Российский солдат рассказал, что при нем забили до смерти человека.

В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет, — вспоминает Максим. — И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти. Ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на весь спортзал крики от боли этого человека. Вскоре они утихли, и наутро нам сказали: «вы вообще в курсе, что всю ночь с трупом спали?»

К офицерам у украинских военных отношение было намного жестче, чем к солдатам и сержантам, рассказал освобожденный военнослужащий по имени Даниил.

— Крики безостановочные, людей бьют, они даже не кричат, они воют, — сказал он. — Я даже такого не слышал, чтобы людей били, а они выли. Это даже не стон, это человек даже звуки такие издает, как не человек — от того, как его сильно бьют. Я слышал, как у человека ребра ломают, слышал, как руки ломают. Я знаю, что у нас был командир, майор. Попал в плен и отказался рассказывать, что происходило. Больше его никто не видел.

Военнослужащий по имени Павел вспоминает, что при нем избивали российского офицера в звании майора.

— Потом они привезли его в подвал, вниз. Потом сказали, что он умер. Артиллеристов они очень сильно избивали. Разведку тоже очень не любили, — рассказал он.

Военнослужащий Омар рассказывает об избиениях, которым он подвергся: «Завязали руки-ноги, начали бить. У меня была борода. Я помню, как они мне говорили: «он кадыровец, кадыровец, чеченец». Я понял, у них к чеченцам, «кадыровцам» особое отношение. И начали — ногами по лицу, по голове били. Дальше, когда уже мне по лицу с ноги дали, я помню, я вырубился».

Особым издевательствам подвергались пилоты ВКС России, рассказал освобожденный из плена военнослужащий по имени Андрей.

— Мы содержались в каком-то спортивном зале, спали на полу. Ночью было холодно, и когда прилетал какой-то снаряд и был слышен взрыв, было слышно, как открывается дверь и входят мужчины и начинают избивать летчиков. Там у нас находились два летчика, и их постоянно били. В любой момент можно было услышать, как спрашивали: «летчики, вы спите?» И заставляли их отвечать: «мы не спим, небо сторожим». И они постоянно издевались и говорили, что если летчики вернутся в Россию, то только инвалидам, — вспоминает Андрей.

Москве следует доносить информацию об издевательствах над военнопленными до всего мира, считает экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. По его мнению, для начала российская сторона могла бы провести пресс-конференцию с приглашением представителей СМИ разных стран и представить там свидетельства освобожденных военнопленных и другие материалы.

— Кроме того, этот вопрос следует поднять по линии международных организаций, в частности, Красного креста, — сказал дипломат «Известиям». — Эта организация будет проводить собственное расследование. Мы можем предоставить им все необходимые материалы.

В боях с диверсантами

В Минобороны России 4 апреля рассказали о российских военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Гвардии полковник Александр Шипов возглавлял тактическую группу, которая обеспечивала передвижение запасного командного пункта в заданный район.

— Двигаясь по маршруту, группой Александра Шипова была вскрыта действующая на данном направлении диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, имеющая в своем составе боевые машины и артиллерийские орудия, — рассказали в ведомстве. — Оценив силы противника, Александр принял единственное верное решение — навязать противнику бой, несмотря на неравные силы, и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов, отбросив их тем самым в прилегающий лесной массив. Продолжая вести шквальный огонь по врагу силами своего подразделения, Александр дал возможность запасному командному пункту занять заданный рубеж и укрепиться.

Майор Игорь Ляпунов служит на должности замкомандира инженерно-саперной бригады. Он с подчиненными занимался разминированием местности.

— В ходе разминирования района одного из населенных пунктов группа Игоря Ляпунова обнаружила отряд националистов. Оценив силы противника, Игорь принял решение навязать ему бой. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, майор Ляпунов грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение четырех часов. С наступлением темноты оставшиеся националисты предприняли попытку контрнаступления, — сообщили в Минобороны. — Благодаря заранее сформированным зонам сплошного многослойного огня, группа разминирования майора Ляпунова не позволила взять себя в окружение, разгромила украинское подразделение, захватив пленных.

Подполковник Станислав Хохлов возглавлял группу десантников, которая обеспечивала безопасность движения колонны батальонно-тактической группы. Ночью в лесополосе он обнаружил замаскированные укрепленные позиции.

— Скрытно подобравшись к выставленному боевиками охранению, десантники под руководством подполковника Хохлова атаковали ничего не подозревающего противника. В ходе боестолкновения боевики были обезврежены. Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена. При осмотре занимаемых десантниками сооружений были найдены документы, раскрывающие положение и характер действий подразделений противника, — сообщили в Минобороны.

Позднее десантники под командованием Хохлова обнаружили и взяли в плен две украинские диверсионно-разведывательные группы, имевшие при себе телефоны с фото- и видеофиксацией результатов артобстрелов, координаты огневых позиций и схемы для корректировки огня артиллерии.

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