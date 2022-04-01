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Детский запрос: беженцы с Украины смогут получить маткапитал

Каковы будут условия предоставления поддержки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Детский запрос: беженцы с Украины смогут получить маткапитал
2022-03-31 17:44:22">
2022-03-31 17:44:22
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Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом «Известиям» заявили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла. В РФ уже прибыли примерно 500 тыс. человек с Украины и из Донбасса, в том числе 100 тыс. детей. Большая часть людей использует маткапитал на покупку жилья. Спрос на него будет зависеть от того, какие условия проживания государство изначально предоставит прибывающим и как будет решен вопрос с их трудоустройством, считают эксперты.

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Право на капитал

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом «Известиям» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитала эмигрантов-отцов, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство, добавила она.

Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года, напомнила она. Для тех, кто получил российское гражданство, сертификат на капитал не приходит проактивно: надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда, сообщила парламентарий.

Детский запрос
дети беженцы украина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал, — сказала Татьяна Буцкая.

Справка «Известий»

Согласно законодательству, в семьях, где второй ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2007 года, возникает право на материнский капитал в размере 524 527 рублей. В семьях, где дети рождены (усыновлены) с 1 января 2020-го, на первого ребенка полагается 524 527 рублей, на второго — 168 616 рублей; итого 693 143 рубля. В семьях, где первый и второй ребенок были рождены до 1 января 2007 года, и при рождении третьего ребенка с 1 января 2020 года возникает право на материнский капитал в размере 693 143 рубля.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 марта в Россию прибыло более 492 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса, из них 100 тыс. детей. Вероятно, позже число эмигрировавших будет исчисляться миллионами, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Детский запрос
беженцы украина дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Полагаю, что как минимум четверть беженцев, как жители республик, так и граждане Украины, обратятся за получением российского гражданства. Тем более для граждан ЛНР и ДНР действует упрощенный порядок его оформления, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

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«Известия» направили запросы в МВД и Минстрой.

Жилой спрос

Маткапитал можно использовать на покупку жилья и ипотеку (улучшение жилищных условий семьи), обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также в качестве ежемесячной выплаты семьям с низкими доходами и накопительной пенсии матери. По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.

Очевидно, что с получением российского гражданства многими украинцами и жителями ДНР и ЛНР спрос на квадратные метры жилья возрастет, отметила доцент Финансового университета, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Сусана Киракосян. И чтобы не оказаться в ситуации дисбаланса спроса и качественных предложений на рынке недвижимости, необходимо своевременно выявлять потребность в жилье граждан, строить наемный фонд, уверена она.

Детский запрос
паспорт днр рф
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Люди восемь лет жили в условиях практически геноцида и войны. Вряд ли они скопили денежные капиталы, которые позволят купить жилье. Вместе с тем, конечно, как минимум рынок арендного жилья этот процесс должен оживить достаточно сильно, — полагает Александр Якубовский.

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Довольно активно заселяется Крым, отметил эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Но в целом влияние на рынок не сильное, так как беженцам «не до инвестиций», а в дешевых сегментах предложение выше спроса, особенно в небольших городах, сказал эксперт.

Может быть поддержан спрос на небольших региональных рынках недвижимости, где доля материнского капитала — хорошее подспорье при покупке жилья, — полагает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Наплыв беженцев в основном повлияет на рынки недвижимости приграничных регионов: Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Крыма, а также, вероятно, Краснодарского края, полагает Надежда Коркка. Может незначительно вырасти спрос на покупку или аренду самых доступных квартир и частных домов, считает она.

По данным bnMap.pro, для покупки средней квартиры в большинстве крупных городов России нужен первоначальный взнос не меньше 900 тыс. рублей, и это если не брать изрядно «нагретые» рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, курортных городов Крыма, где эта цифра еще выше.

Детский запрос
крым пейзаж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В какой степени увеличение численности населения в крупных приграничных городах повлияет на спрос и на среднюю стоимость аренды, сказать сейчас сложно, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Всё будет зависеть от того, какие условия проживания государство изначально предоставит прибывающим и как будет решен вопрос с их трудоустройством, добавил девелопер.

Если поступит большое количество беженцев, через территориальные органы МВД будет формироваться очередь на жилье по договору соцнайма, который заключается на срок до пяти лет, предположил член президиума всероссийской общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

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