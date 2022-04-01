Детский запрос: беженцы с Украины смогут получить маткапитал

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей . Об этом «Известиям» заявили в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла. В РФ уже прибыли примерно 500 тыс. человек с Украины и из Донбасса, в том числе 100 тыс. детей. Большая часть людей использует маткапитал на покупку жилья. Спрос на него будет зависеть от того, какие условия проживания государство изначально предоставит прибывающим и как будет решен вопрос с их трудоустройством, считают эксперты.

Право на капитал

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Об этом «Известиям» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитала эмигрантов-отцов, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство , добавила она.

Маткапитал выдается на второго и последующих детей, рожденных с 2007 года, и на первенцев и последующих детей, рожденных с 2020 года, напомнила она. Для тех, кто получил российское гражданство, сертификат на капитал не приходит проактивно: надо заполнить обращение на сайте «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда, сообщила парламентарий.

Детский запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Об этом мало кто знает, но для нас важно, чтобы вместе с получением российского гражданства люди сразу узнавали о своих правах, в частности, на материнский капитал , — сказала Татьяна Буцкая.

Справка «Известий» Согласно законодательству, в семьях, где второй ребенок рожден (усыновлен) с 1 января 2007 года, возникает право на материнский капитал в размере 524 527 рублей. В семьях, где дети рождены (усыновлены) с 1 января 2020-го, на первого ребенка полагается 524 527 рублей, на второго — 168 616 рублей; итого 693 143 рубля. В семьях, где первый и второй ребенок были рождены до 1 января 2007 года, и при рождении третьего ребенка с 1 января 2020 года возникает право на материнский капитал в размере 693 143 рубля.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 30 марта в Россию прибыло более 492 тыс. беженцев с Украины и из Донбасса, из них 100 тыс. детей . Вероятно, позже число эмигрировавших будет исчисляться миллионами, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Детский запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Полагаю, что как минимум четверть беженцев, как жители республик, так и граждане Украины, обратятся за получением российского гражданства. Тем более для граждан ЛНР и ДНР действует упрощенный порядок его оформления, — считает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

«Известия» направили запросы в МВД и Минстрой.

Жилой спрос

Маткапитал можно использовать на покупку жилья и ипотеку (улучшение жилищных условий семьи), обучение детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также в качестве ежемесячной выплаты семьям с низкими доходами и накопительной пенсии матери . По данным Пенсионного фонда, большая часть людей использует средства на улучшение жилищных условий.

Очевидно, что с получением российского гражданства многими украинцами и жителями ДНР и ЛНР спрос на квадратные метры жилья возрастет, отметила доцент Финансового университета, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Сусана Киракосян. И чтобы не оказаться в ситуации дисбаланса спроса и качественных предложений на рынке недвижимости, необходимо своевременно выявлять потребность в жилье граждан, строить наемный фонд, уверена она.

Детский запрос Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

— Люди восемь лет жили в условиях практически геноцида и войны. Вряд ли они скопили денежные капиталы, которые позволят купить жилье. Вместе с тем, конечно, как минимум рынок арендного жилья этот процесс должен оживить достаточно сильно, — полагает Александр Якубовский.

Довольно активно заселяется Крым, отметил эксперт общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Но в целом влияние на рынок не сильное, так как беженцам «не до инвестиций», а в дешевых сегментах предложение выше спроса, особенно в небольших городах, сказал эксперт.

— Может быть поддержан спрос на небольших региональных рынках недвижимости, где доля материнского капитала — хорошее подспорье при покупке жилья , — полагает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Наплыв беженцев в основном повлияет на рынки недвижимости приграничных регионов: Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Крыма, а также, вероятно, Краснодарского края, полагает Надежда Коркка. Может незначительно вырасти спрос на покупку или аренду самых доступных квартир и частных домов, считает она.

По данным bnMap.pro, для покупки средней квартиры в большинстве крупных городов России нужен первоначальный взнос не меньше 900 тыс. рублей, и это если не брать изрядно «нагретые» рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, курортных городов Крыма, где эта цифра еще выше.

Детский запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В какой степени увеличение численности населения в крупных приграничных городах повлияет на спрос и на среднюю стоимость аренды, сказать сейчас сложно, отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Всё будет зависеть от того, какие условия проживания государство изначально предоставит прибывающим и как будет решен вопрос с их трудоустройством, добавил девелопер.