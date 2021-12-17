Принять участок: использование маткапитала предложили расширить на покупку земли

Правительству предложили разрешить использование маткапитала для покупки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) . С такой инициативой в кабмин обратились крупные риелторские компании (письмо есть у «Известий»). Правительство направило обращение на рассмотрение в Минтруд, Минфин и Минстрой. Меру поддерживают члены общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ. Инициатива поможет в развитии ИЖС, что положительно скажется на доступности жилья, считают ее авторы. Сегодня на средства маткапитала можно покупать только готовые частные дома и квартиры.

Расширение возможностей

Для развития сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС) риелторы предложили разрешить использовать маткапитал на покупку земельных участков. Такую инициативу в кабмин и Минстрой направила федеральная сеть «Этажи». Копия письма есть у «Известий». Покупка земли должна быть доступна при условии выделения соразмерных сумме капитала долей на детей в имеющейся квартире , считают инициаторы. Это нужно для исключения мошенничества , сказал директор компании Ильдар Хусаинов.

Принять участок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства РФ и было направлено для рассмотрения и ответа заявителю в Минтруд, Минфин и Минстрой. «Известия» направили запросы в эти министерства.

Предложение риелторов поступило в Минстрой, сообщили в ведомстве «Известиям». Сейчас министерство рассматривает его и даст ответ в установленный срок, добавили там.

— Сегодня можно покупать только готовые частные дома и квартиры на эти средства. Ограничения на покупку земельных участков создают сложности для семей при строительстве собственного дома, — считает Ильдар Хусаинов.

По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов, председателя совета ТПП РФ по саморегулированию Константина Апрелева, если доля в имеющейся квартире будет не меньше комнаты, а покупать можно будет только участок под ИЖС, рисков для несовершеннолетних не будет.

— По факту это только улучшения для детей и расширение возможностей рынка. Это интересная тема, поддерживаю подобные инициативы. Тем более что последние годы всё больше растет спрос на собственные дома, мера позволит еще сильнее закрепить тренд, — сказал «Известиям» Константин Апрелев.

По данным исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМа, сегодня 23 млн россиян хотели бы переехать из квартиры в собственный дом. Всего в частных домах сейчас живут 21,6 млн семей, а хотят жить вдвое больше — 45,4 млн.

В риелторской компании Est-a-Tet также положительно оценили инициативу. Во многих регионах нет развитого рынка новостроек, покупать просто нечего, кроме земельного участка или старого дома, который нужно сносить и на его месте строить новый, а это значительно дороже, сказал директор департамента проектного консалтинга компании Роман Родионцев. А в субъектах, где готовые дома очень дорогие, покупка участка под ИЖС с участием маткапитала и строительство нового дома станет способом оптимизировать бюджет домовладения , полагает он.

Принять участок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Хотя многие граждане хотят покупать не земельные участки, а готовые дома, инициативу я бы поддержал. Это еще один шаг вперед, чтобы сделать доступным индивидуальное жилье. Мы рассмотрим инициативу, сначала направив ее в экспертные группы, — сказал «Известиям» руководитель комиссии по ИЖС общественного совета при Минстрое Олег Бетин.

Цена вопроса

Самостоятельное строительство дома дешевле застройки девелопером на 20–30% , сказал Олег Бетин. Разброс цен на частные дома по стране довольно большой, квадратный метр в среднем стоит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, добавил он. Например, в Подмосковье нижняя планка цен на готовые объекты в коттеджных поселках начинается от 7–8 млн рублей, отметил председатель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. Земельный же участок вполне реально приобрести за гораздо более скромную сумму: 10 соток стоят в среднем 3 млн рублей , уточнил эксперт.

— Инициатива поможет миллионам семей обзавестись собственным загородным жильем, существенно сэкономив. Как правило, строительство загородного дома обходится дешевле, чем покупка готового, так как себестоимость строительных материалов всегда ниже цены за готовое жилье, — добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Цена дома складывается из стоимости материалов и услуг по строительству, сказал Ильдар Хусаинов. В среднем для каменных домов площадью 100–120 «квадратов» (наиболее популярная площадь) услуги строительной компании составляют 40–50% от сметной стоимости. Себестоимость такого дома в среднем составляет около 4 млн рублей, еще около 1,6–2 млн — затраты на услуги строительной фирмы , рассказал он. Так, стройка своими руками обойдется дешевле, подчеркнул эксперт.

Принять участок Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости в полтора-два раза ниже, чем в городских квартирах . В части регионов после роста цен на первичном и вторичном рынке стоимость домов площадью 100–120 кв. м практически сравнялась со стоимостью однокомнатных квартир, — добавил Ильдар Хусаинов.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, инициатива требует серьезной доработки, чтобы исключить любые риски злоупотребления средствами маткапитала.

— Расширять возможности применения материнского капитала в части использования его для строительства своего дома, безусловно, нужно, и мы сейчас такие предложения готовим, — сказал депутат.

Нюансов действительно немало, согласен Олег Бетин. В частности, нужно описать участок и вид разрешенного использования, учесть возможность подведения сетей и много других позиций, которым должен отвечать такой участок. Что касается выделения долей для детей, то эта позиция должна быть незыблемой и четко проработанной — права ребенка нужно защитить, уверен он.