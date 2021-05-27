Деньги на трубу: использование маткапитала предлагают расширить
Разрешить использование маткапитала на подключение индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения предлагает ОНФ. Инициативу объединение направило в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»), ее поддержали думские фракции. В «Единой России» отметили необходимость уйти от ограничений на использование маткапитала, если средства тратятся на нужды семьи. Однако в экспертном сообществе считают, что властям стоит в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг, а не пытаться решить эти проблемы только за счет госвыплат.
Распространить на всех
В послании Федеральному собранию президент обратил внимание на проблему газификации жилья и поддержал инициативу о невзимании платы с россиян за подведение газа непосредственно до границы земельного участка, отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в обращении к правительству. Однако остаются и другие услуги, за которые должны платить уже сами граждане: как за подключение к газу уже на территории земельного участка, так и к другим коммунальным ресурсам — водоснабжению, водоотведению и электроснабжению.
В некоторых субъектах допускается возможность использовать средства регионального маткапитала на компенсацию этих расходов. Так, в Краснодарском крае и Челябинской области можно потратить деньги на газификацию, а в Ульяновской — на подведение коммуникаций. ОНФ попросил правительство рассмотреть возможность распространить на всю страну использование этой госпомощи на оплату услуг по подключению индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке таких автономных систем. Также должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению, говорится в письме.
В объединении считают, что такое расширение использования маткапитала поможет прежде всего сельским семьям с детьми, а также в целом будет способствовать развитию малонаселенных территорий. Кроме того, как заявляют в ОНФ, инициатива простимулирует и другие программы, направленные на поддержку регионов, — например, «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», — ведь это позволит увеличить приток молодых специалистов с детьми.
— Обращение ОНФ поступило и будет рассмотрено в установленном порядке, — сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Точечная помощь
В нижней палате инициативу в целом поддержали. Так, член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») считает, что маткапитал следует использовать для любых целей, которые помогают улучшить качество жизни семьи.
— Надо говорить о маткапитале в широком смысле слова. Нужно помогать женщинам, которые рожают, учитывая нашу демографическую обстановку. Мне кажется, что все ограничения надо убрать. Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал. Если нужно — для строительства дома. Если нужно — для образования, здоровья. Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает. Это еще один шаг к тому, чтобы убрать эти ограничения. Я буду это предлагать и спрошу в кабмине об этой проблеме, — сказал «Известиям» депутат.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) считает, что необходимо идти навстречу семьям с детьми и сделать форму распоряжения материнским капиталом максимально удобной.
В «Справедливой России», в свою очередь, напомнили, что фракция принципиально выступает за расширение возможностей использования этой госпомощи.
— Это предложение разумно, ведь часто подключение к сетям становится неподъемным грузом для семей, особенно молодых. Можно подумать над механизмами защиты от мошенников, чтобы маткапитал не утекал на совершенно другие цели, — сказал «Известиям» первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.
Чем больше будет возможностей для использования маткапитала, тем эффективнее он станет, заявил «Известиям» член фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.
Однако эксперты предупреждают, что любые подобные инициативы надо принимать с осторожностью, чтобы они не размывали саму суть маткапитала. Одно лишь расширение его использования не сможет повысить уровень жизни семей, считают специалисты. Как заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, власти должны в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг. Зачастую полное оснащение дома достигает сотен тысяч рублей. И эту проблему нужно решать в приоритетном порядке.
В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о необходимости разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу, который учитывал бы финансовые возможности граждан, а базовые положения и условия следует закрепить законодательно. Иногда эта стоимость в разы превышает среднюю заработную плату по региону.
В мае СМИ со ссылкой на Минэнерго сообщили, что бесплатное подведение трубы до участка протестируют в 15 регионах России: в Московской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Амурской, Архангельской, Иркутской, Мурманской и Псковской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также в республиках Бурятия и Дагестан. Меньше всего сейчас домов, обеспеченных газом, — в Мурманской и Амурской областях (1,3 и 0,6%). Пока точных сроков начала эксперимента в ведомстве не называют, но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021–2022 годы.
Правительство уже утвердило план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. Согласно нему, к 2030 году ее уровень должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%, а граждане — получить возможность подключаться к сетям быстрее и дешевле.