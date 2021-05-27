Деньги на трубу: использование маткапитала предлагают расширить

Разрешить использование маткапитала на подключение индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения предлагает ОНФ. Инициативу объединение направило в правительство (документ есть в распоряжении «Известий»), ее поддержали думские фракции. В «Единой России» отметили необходимость уйти от ограничений на использование маткапитала, если средства тратятся на нужды семьи. Однако в экспертном сообществе считают, что властям стоит в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг, а не пытаться решить эти проблемы только за счет госвыплат .

Распространить на всех

В послании Федеральному собранию президент обратил внимание на проблему газификации жилья и поддержал инициативу о невзимании платы с россиян за подведение газа непосредственно до границы земельного участка , отметил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в обращении к правительству. Однако остаются и другие услуги, за которые должны платить уже сами граждане : как за подключение к газу уже на территории земельного участка, так и к другим коммунальным ресурсам — водоснабжению, водоотведению и электроснабжению.

Деньги на трубу Фото: ТАСС/Елена Афонина

В некоторых субъектах допускается возможность использовать средства регионального маткапитала на компенсацию этих расходов . Так, в Краснодарском крае и Челябинской области можно потратить деньги на газификацию, а в Ульяновской — на подведение коммуникаций. ОНФ попросил правительство рассмотреть возможность распространить на всю страну использование этой госпомощи на оплату услуг по подключению индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке таких автономных систем. Также должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению, говорится в письме.

В объединении считают, что такое расширение использования маткапитала поможет прежде всего сельским семьям с детьми , а также в целом будет способствовать развитию малонаселенных территорий. Кроме того, как заявляют в ОНФ, инициатива простимулирует и другие программы, направленные на поддержку регионов, — например, «Земский врач», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», — ведь это позволит увеличить приток молодых специалистов с детьми.

— Обращение ОНФ поступило и будет рассмотрено в установленном порядке, — сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства .

Точечная помощь

В нижней палате инициативу в целом поддержали. Так, член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев («Единая Россия») считает, что маткапитал следует использовать для любых целей, которые помогают улучшить качество жизни семьи .

— Надо говорить о маткапитале в широком смысле слова. Нужно помогать женщинам, которые рожают, учитывая нашу демографическую обстановку. Мне кажется, что все ограничения надо убрать. Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал. Если нужно — для строительства дома. Если нужно — для образования, здоровья. Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает . Это еще один шаг к тому, чтобы убрать эти ограничения. Я буду это предлагать и спрошу в кабмине об этой проблеме, — сказал «Известиям» депутат.

Деньги на трубу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) считает, что необходимо идти навстречу семьям с детьми и сделать форму распоряжения материнским капиталом максимально удобной.

В «Справедливой России», в свою очередь, напомнили, что фракция принципиально выступает за расширение возможностей использования этой госпомощи.

— Это предложение разумно, ведь часто подключение к сетям становится неподъемным грузом для семей, особенно молодых . Можно подумать над механизмами защиты от мошенников, чтобы маткапитал не утекал на совершенно другие цели, — сказал «Известиям» первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

Чем больше будет возможностей для использования маткапитала, тем эффективнее он станет , заявил «Известиям» член фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.

Однако эксперты предупреждают, что любые подобные инициативы надо принимать с осторожностью, чтобы они не размывали саму суть маткапитала. Одно лишь расширение его использования не сможет повысить уровень жизни семей, считают специалисты . Как заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, власти должны в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг. Зачастую полное оснащение дома достигает сотен тысяч рублей. И эту проблему нужно решать в приоритетном порядке.

Деньги на трубу Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о необходимости разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу , который учитывал бы финансовые возможности граждан, а базовые положения и условия следует закрепить законодательно. Иногда эта стоимость в разы превышает среднюю заработную плату по региону.

В мае СМИ со ссылкой на Минэнерго сообщили, что бесплатное подведение трубы до участка протестируют в 15 регионах России : в Московской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Амурской, Архангельской, Иркутской, Мурманской и Псковской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, а также в республиках Бурятия и Дагестан. Меньше всего сейчас домов, обеспеченных газом, — в Мурманской и Амурской областях (1,3 и 0,6%). Пока точных сроков начала эксперимента в ведомстве не называют, но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021–2022 годы .

Правительство уже утвердило план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов. Согласно нему, к 2030 году ее уровень должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9%, а граждане — получить возможность подключаться к сетям быстрее и дешевле.