Большее — детям: Голикова предложила расширить применение маткапитала

Направления использования маткапитала следует расширить — с такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, рассказали «Известиям» два источника. В частности, предлагается разрешить оплачивать им частные образовательные услуги, оказываемые ИП (чаще всего в этой форме действуют детские сады), а также дать возможность тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка. Если инициатива будет одобрена, Минтруд подготовит соответствующий законопроект. Нововведения позволят повысить уровень жизни семей с детьми и решат давно назревшие проблемы, считают эксперты.

Капитальное обновление

Существующие правила позволяют потратить средства маткапитала на образование детей (при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Как сообщали ранее в Минтруде, наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий — на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 млн человек.

Впрочем, в ближайшее время направления расходования маткапитала могут быть расширены, выяснили «Известия». По информации источников, вице-премьер Татьяна Голикова обратилась в президенту с инициативой скорректировать правила по двум направлениям:

— дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно, только когда ему исполнится три года);

— разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, заявили источники.

В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей — получателей материнского капитала ведется постоянно. В частности, ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипотеки.

«Известия» направили запрос в аппарат вице-премьера с просьбой прокомментировать инициативу.

Справка «Известий» В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 рубля на первого ребенка, а при рождении второго он увеличивается на 155 550 (общая сумма на двоих детей — 639 432 рубля). Так как выплата на первого ребенка была введена с 2020 года, семьи, где первенец появился до этого времени, получают маткапитал на второго ребенка в размере 639 432 рубля. В 2021 году Пенсионный фонд России направит на маткапитал 443 млрд рублей.

Эффект на уровень жизни

Предложения Татьяны Голиковой актуальны и справедливы, Общественная палата несколько раз обращалась в правительство с аналогичными инициативами, заявил председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства организации Сергей Рыбальченко. По его словам, вопрос оплаты дополнительных образовательных услуг, которые оказывают ИП, особенно важен, так как сегодня он по-разному решается в регионах страны.

— В некоторых случаях отделения Пенсионного фонда выделяют средства родителям, а в некоторых нет, так как у ИП, работающих без наемных сотрудников, как правило, нет образовательной лицензии (закон об образовании этого не требует). Эта проблема уже обросла многими судебными тяжбами и жалобами, и ее решение в интересах и родителей, и предпринимателей, и государства, — отметил эксперт.

Сергей Рыбальченко также добавил, что считает целесообразным расширить использование маткапитала на образование матери при рождении первенца, а при появлении третьего ребенка — на покупку семейного автомобиля.

В России, особенно в крупных городах, дефицит детских садов, а ясли в большинстве густонаселенных районов отсутствуют в принципе, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Поэтому садики квартирного типа, которые организуют ИП, — выход для многих родителей. Более того, такие услуги доступнее и дешевле организованных детсадов от юрлиц, пояснил он.

Расширение возможностей использования материнского капитала может способствовать повышению уровня жизни семей с детьми, отметила аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Особенно это актуально на фоне снижения реальных доходов населения: в 2020 году показатель сократился на 3% к 2019 году, а в I квартале 2021 года снижение составило 3,6%. Кроме того, новые способы потратить сертификат увеличат спрос на услуги МСП, наиболее пострадавшего во время жестких противовирусных ограничений. А привлечение дополнительного денежного потока в этот сектор сейчас, на этапе восстановления спроса при увеличившейся кредитной нагрузке, позитивно отразится на структуре экономики, оптимистична эксперт.

Вопрос расширения направлений для использования маткапитала постоянно обсуждается как во властных структурах, так и в экспертном сообществе. Из наиболее ярких предложений последнего времени — возможность размещать средства в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Эту инициативу правительство обсуждало в феврале 2021 года.