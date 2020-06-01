Ипотечный вердикт: маткапитал разрешат использовать без участия банков

Россияне смогут оплатить ипотеку материнским капиталом через не подконтрольные Банку России организации. Как выяснили «Известия», такой законопроект готово поддержать правительство, давшее положительное заключение на инициативу депутатов Госдумы (есть у «Известий»). Новую норму намерены поддержать и в профильном комитете парламента по труду и социальной политике, а также в большинстве фракций, где считают ее особенно актуальной в условиях COVID-19. При этом парламентарии отмечают, что необходимо тщательно изучить рынок — чтобы гарантировать, что к средствам не получат доступ организации, работающие с нарушением закона.

Выпали из закона

Как выяснили «Известия», в ближайшее время в Госдуме будет представлен законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Его авторы — депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева — предлагают предоставить россиянам право на заключение договора с любой организацией, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

— В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям, неподконтрольным Банку России, работать с материнским капиталом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами. Это очень правильно. Но там не всё было учтено. Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях, — пояснил «Известиям» Виталий Пашин.

По его словам, в итоге получилось так, что семьи, которые заключили договоры с этими уполномоченными организациями, сейчас не могут воспользоваться своим правом погашения ипотеки с помощью маткапитала. Сегодня, согласно данным сайта ДОМ.РФ, в России 18 организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по выдаче ипотечных займов. Однако по факту предоставлять эти услуги могут только банки, работающие с ЦБ.

Ипотечный вердикт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Такие же проблемы, отмечает парламентарий, возникают в учреждении, созданном правительством РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которая никак не может быть мошеннической.

Идея законопроекта появилась еще в прошлом году, однако тогда она не получила поддержку правительства, отметил депутат.

— Этот законопроект важно сейчас принять, так как благосостояние населения ухудшается, а люди не могут использовать законную возможность по реализации материнского капитала. В итоге они вынуждены придумывать какие-то серые схемы, идти на хитрости, — отметил Андрей Андрейченко.

В заключении правительства РФ (есть в распоряжении «Известий») отмечается, что предложения депутатов помогут исправить ситуацию.

«Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита. На основании изложенного правительством РФ поддерживается законопроект», — говорится в документе, датированном 22 мая.

Выгодно, но нельзя

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов «Известиям» рассказали, что вопрос с использованием средств материнского капитала поднимается регулярно.

— Мы, например, предлагали разрешить многодетным семьям и там, где есть дети-инвалиды, тратить его на покупку автомобиля. Потому что материнский капитал — не роскошь, а действительно нужда, особенно в удаленной сельской местности, — пояснил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.

Он полностью поддерживает законопроект, предложенный его коллегами.

— Действительно, сегодня у нас есть правительственные организации, взаимодействие с которыми не дает людям возможность использовать средства маткапитала. При этом они предлагают выгодные условия и услуги, которые действительно востребованы гражданами, — подчеркнул парламентарий.

Во фракции «Единой России» обещали инициативу внимательно изучить, после того как она поступит в Госдуму, однако ничего плохого в ней единороссы не видят.

Ипотечный вердикт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Думаю, что такой законопроект можно поддержать, если он реально поможет людям решить их проблемы с материнским капиталом. Особенно это актуально для военнослужащих. На мой взгляд, материнский капитал можно было бы разрешить тратить и на другие важные для граждан цели, — пояснил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

А вот первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов напомнил, что до 2019 года случаи мошенничества с использованием средств материнского капитала были регулярными. Поэтому важно, чтобы под новые нормы случайно не попали структуры, работающие с нарушением закона.

— Конечно, если речь идет об учреждениях правительства, то они могут работать с материнским капиталом, их можно включить в закон. А вот что касается других, то их нужно внимательно изучить, — высказал свое мнение «Известиям» парламентарий.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов полагает, что законопроект будет поддержан думским большинством и в него не будут вноситься существенные поправки.