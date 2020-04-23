Метры поддержки: более половины семей потратят маткапитал на жилье

В ближайшие пять лет 11,8 млн российских семей собираются завести ребенка. Большинство из них — 7,1 млн — могут потратить материнский капитал на приобретение жилья. Об этом говорится в совместном исследовании ВЦИОМ и ДОМ.РФ, с которым ознакомились «Известия». Маткапитал все чаще используют для улучшения жилищных условий, доля покупателей квартир в новостройках, которые пускают на эти цели семейные сертификаты, достигает 20%, оценили эксперты рынка недвижимости.

Капитальная популярность

Еще 2-3 года назад доля покупателей, использующих маткапитал для приобретения недвижимости в новостройках, составляла только 7%. Сегодня показатель вырос до 20%, рассказал «Известиям» руководитель ипотечного центра Est-a-Tet Алексей Новиков.

— Последние несколько лет мы наблюдаем рост числа клиентов, использующих при покупке недвижимости средства материнского капитала, — подтвердил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

В ближайшие пять лет возможность рождения ребенка рассматривают 11,8 млн российских семей. Большинство из них — 7,1 млн — могут воспользоваться капиталом для улучшения жилищных условий. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу ДОМ.РФ в марте 2020 года.

— Это может обеспечить спрос на покупку или строительство жилья в объеме до 350 млн кв. м, — отметили в ДОМ.РФ.

Программа маткапитала действует с 2007 года и направлена на поддержку семей с детьми. Изначально право на денежный сертификат возникало при рождении второго ребенка, но с 2020 года, по поручению президента РФ Владимира Путина, программа распространена и на первенцев. Теперь за первого ребенка выделяется 466,6 тыс. рублей, за второго — дополнительно 150 тыс. рублей. В сумме — 616,6 тыс. рублей.

Эту субсидию от государства можно направить на образование детей (при этом на дату начала обучения ребенку должно быть не более 25 лет), на формирование накопительной части пенсии матери, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на улучшение жилищных условий, рассказал Алексей Новиков. При этом в обязательном порядке требуется наделить детей долей в приобретаемой квартире, добавил он.

Опрос ВЦИОМ также показал, что сегодня материнский капитал — наиболее известная госпрограмма поддержки населения, позволяющая в том числе улучшить жилищные условия. Около 90% россиян знают о принятых в начале года изменениях в эту программу.

Использование маткапитала для улучшения жилищных условий в последние годы стало самой распространенной практикой его реализации. Он позволяет большинству молодых семей, живущих в регионах, купить квартиру, сказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Во многих субъектах сумма капитала составляет значительную часть стоимости квартиры, уточнил директор департамента продаж ГК «Гранель» Рустам Арсланов. По данным Александра Цыганова, в большинстве областных и районных центров квартиру можно приобрести по цене до 3 млн рублей.

— В регионах маткапиталом более чем в 50% случаев пользуются покупатели, для которых эта мера является не просто поддержкой, а решающим фактором при принятии решения о приобретении квартиры, — сказал генеральный директор S.A.Ricci-жилая недвижимость Александр Галицын.

Ипотека тоже

Материнский капитал при покупке жилья можно использовать как в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки, так и направить на досрочное погашение уже существующей, сказал Алексей Новиков.

— Наряду с развитием льготных и социальных ипотечных программ, повышение вовлечённости средств материнского капитала призвано поддержать объемы жилищного строительства, — считает управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота.

Примерно в 45% всех ипотечных кредитов, выданных в России за 2007-2019 годы, были задействованы средства маткапитала — либо для выплаты основного долга, либо для формирования первоначального взноса, сказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

При этом рост числа покупателей жилья, использующих эту субсидию, в том числе объясняется появлением «семейной» ипотеки, которая стартовала 1 января 2018 года, добавил Андрей Колочинский.

— Возможность направить средства материнского капитала на первоначальный взнос в сочетании с низкой процентной ставкой по этой программе (на уровне 5-6% годовых) дают возможность семьям с двумя детьми оформить кредит на самых выгодных условиях и подогревают спрос на новостройки со стороны семейных клиентов, — объяснил он.

Президент Владимир Путин ранее объявил о дополнительной мере поддержки граждан и строительной отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Речь идет о льготной ипотеке под 6,5% годовых на приобретение квартиры в новостройке комфорт-класса. Воспользоваться программой до 1 ноября этого года смогут все семьи, в том числе с одним ребенком.

В совокупности с запуском субсидированной программы, увеличенный маткапитал за первого ребенка и индексированный сертификат за второго и последующих, способны существенно помочь покупателям в улучшении жилищных условий и не дать просесть спросу на жилье, считает Алексей Новиков.