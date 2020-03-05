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Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

С 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов
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2020-03-04 13:37:52
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В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект правительства готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, документ будет внесен в Госдуму в декабре, а его цель — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат. При этом глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным. По его словам, содержание документа профсоюзам пока неизвестно.

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С гарантией оплаты

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании» в инициативном порядке разрабатывается Минтрудом России, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Цель документа — обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями.

— Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу — декабрь 2020 года, — пояснили в пресс-службе кабмина.

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В «Единой России» готовы поддержать эту инициативу, но с условием, что перечисление денег гражданам будет своевременным, заявил «Известиям» первый зампред фракции партии в Думе Андрей Исаев.

— Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования, — пояснил парламентарий.

По его словам, сегодня граждане зачастую боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, чтобы не конфликтовать с работодателем.

Болеть не вредно
Регистратура городской поликлиники
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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— Поэтому для трудящихся этот механизм выплат является лучшим. Но мы, конечно, будем обращать внимание, чтобы была обеспечена реальная возможность получить деньги — например, в кассах ФСС, которые можно расположить, допустим, в поликлиниках. В целом мы эту идею поддерживаем, — отметил в беседе с «Известиями» депутат.

Эксперимент под названием «Прямые выплаты» был запущен ФСС еще в 2012 году. Тогда он затронул всего несколько регионов: Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую, Тамбовскую области и Хабаровский край. Согласно условиям проекта, ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. В нынешнем году эксперимент распространится уже на 59 субъектов России. Принципиально в него не включены восемь самых крупных территорий: Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, ХМАО, а также Краснодарский и Пермский края. Как объясняли авторы инициативы, это связано с тем, чтобы у ФСС не возникло проблем с большим кассовым разрывом.

В Минтруде оперативный комментарий «Известиям» предоставить не смогли.

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Деньги — сразу

Позитивно отнеслись к законопроекту и в большинстве оппозиционных фракций Госдумы.

— Его можно поддержать. Например, женщина работает на предприятии, а оно банкротится, в итоге ей не платят декретные деньги. А в этом случае она их получит вне зависимости от финансовых проблем работодателя, — пояснил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг отметил, что сначала нужно изучить законопроект, в котором важны детали. Если его принятие не повлечет ущемления прав граждан — например, они будут не сразу получать деньги, — документ можно поддержать, заявил он «Известиям». Депутат убежден, что государство надежнее бизнеса, и поэтому в целом оценивает предложение позитивно.

Болеть не вредно
молодая мама с коляской
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Необходимой считает эту инициативу и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, к нему обратились три многодетные мамы из Смоленской области, декретные выплаты которым были восстановлены только после депутатского запроса в прокуратуру и ФСС.

А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в разговоре с «Известиями» подчеркнул: прежде чем принимать законопроект, нужно подвести итоги эксперимента, начатого ФСС в регионах. А после этого необходимо обязательно вынести на обсуждение Трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

— Сначала нужно подвести итоги эксперимента и послушать отчет лиц, ответственных в правительстве, понять, что это дало. И только после этого можно будет обсуждать распространение на всю страну, — заверил он «Известия».

По его словам, законопроект нужно внимательно изучить, потому что пока его содержание профсоюзам неизвестно.

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