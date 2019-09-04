Уход и выход: взносы во внебюджетные фонды могут увеличить до 31%

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%. Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста. Такое предложение подготовила рабочая группа при правительственном Совете по вопросам попечительства в соцсфере, рассказал «Известиям» участник этой группы Александр Сафонов. Свои расчеты и обоснования эксперты должны представить уже в ноябре. Как сообщили в Минтруде, вопрос о дополнительных источниках финансирования долговременного ухода — в том числе с учетом системы страхования — будут разрабатываться после реализации проекта «Демография». Эксперты считают, что увеличение нагрузки на работодателей может посодействовать уходу части из них в тень.

Рекомендацию сформировать рабочую группу, которая проработала бы «возможности целесообразности введения нового вида социального страхования на случай нуждаемости в постоянном постороннем уходе», вице-премьер Татьяна Голикова дала по результатам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось в конце мая 2019 года. «Свои расчеты и обоснования эта рабочая группа должна представить в ноябре», — говорилось в итоговом протоколе мероприятия.

Помоги себе сам

Подробностями одного из предложений с «Известиями» поделился член рабочей группы, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В частности, он считает, что в стране необходимо ввести дополнительные виды страхования, в том числе и по уходу за лицами старшего возраста (от 60 лет), которые утрачивают навыки самообслуживания.

— Мы подготовили наше предложение на основе анализа общей статистики, которая показывает, что для России характерна общемировая тенденция: по мере увеличения продолжительности жизни растет количество людей, оставшихся без супруга, а также тех, кто не может самостоятельно за собой ухаживать, — пояснил эксперт. — Автоматически возникает вопрос: кто этим должен заниматься?

Уход_и_Выход Подопечный Волгоградского областного геронтологического центра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он напомнил, что сейчас эти функции выполняет соцзащита, а поскольку финансирование идет из источника субъекта Российской Федерации — муниципалитета, говорить об устойчивости и постоянстве этой системы не приходится.

— У органов соцзащиты множество целей, в том числе борьба с бедностью, помощь многодетным детям и так далее. И они определяют приоритеты не в пользу лиц старшего поколения. Уход заключается в том, что несколько раз в неделю появляется социальный работник, в основном его работа ограничивается в лучшем случае покупкой продуктов, небольшой уборкой помещения и решением каких-то юридических вопросов, — пояснил Александр Сафонов.

По его словам, сейчас нет достаточного финансирования, чтобы осуществлять полноценную заботу о престарелом человеке, который лишен возможности обслуживать себя. Нормальный уход, говорит эксперт, подразумевает, что за нуждающимся закрепляется специальный работник, который занимается подопечным от и до: одевает, обувает и т.п. Сейчас проблема решается или за счет детей, которые имеют средства, чтобы нанять помощника своим престарелым родителям, или за счет собственных накоплений пожилых людей, что не является массовым явлением.

— Модель межпоколенческих отношений умирает, поскольку уход за родственниками предполагает нахождение рядом, а взрослые дети зачастую живут в других городах, регионах. И люди остаются без необходимой помощи, — подчеркивает Александр Сафонов.

Альтернативой такой ситуации и может стать система социального страхования, когда из заработной платы сотрудника формируется фонд для финансирования долгосрочного ухода. Рабочая группа предлагает увеличить взнос в Фонд социального страхования на 1% (сейчас составляет -2,9% от ФОТ. — «Известия»). Эти специальные обязательные отчисления в старости призваны гарантировать человеку как минимум стандартный пакет услуг по уходу: трехразовое кормление, мытье, уборка. При этом в зависимости от объема накопленных средств — а у разных людей это будут разные суммы — пакет может быть более широким.

— Это элемент обязательного социального страхования. По образу и подобию Германии, Голландии, Франции — они с этими проблемами столкнулись уже давно. Также модель семейного поведения там давно трансформировалась, — отметил Александр Сафонов.

Если политически такое предложение будет поддержано, эксперты будут рассчитывать, граждане какого года рождения будут подключаться к системе.

— Логично было бы подключить всех, — полагает собеседник «Известий». — Поскольку и граждане, которым сейчас 40 или 50 лет, не застрахованы от одинокой старости без необходимого ухода.

Дополнительная нагрузка

В Росстате «Известиям» сообщили, что по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность членов частных домохозяйств, состоящих из одного человека в возрасте 65 лет и старше, составляла около 5,4 млн человек. Но в этих данных не выделяются те, кто нуждается в помощи или оказался без поддержки родственников, уточнили в статведомстве.

По информации «Известий», изучить целесообразность появления нового вида страхования поручено Минтруду.

— Вопрос о дополнительных источниках финансового обеспечения системы долговременного ухода после завершения реализации национального проекта «Демография», в том числе с учетом развития системы страхования ухода за людьми старшего возраста, будет дополнительно проработан Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, директор благотворительного фонда «Старость в радость» (отвечает за разработку методологии системы долговременного ухода — СДУ) Елизавета Олескина сообщила «Известиям», что в рамках работы Совета вице-премьером Татьяной Голиковой была дана рекомендация создать рабочую группу, которая должна проработать вопрос возможности введения нового вида обязательного соцстрахования. Она также подтвердила, что долговременный уход в целом требует дополнительного финансирования, что показал опыт пилотных проектов в нескольких регионах.

— Система долговременного ухода должна быть единой для всей страны. Каждый человек, имеющий стойкие ограничения жизнедеятельности и нуждающийся в посторонней помощи, должен получать ее гарантированный объем, не зависимый от возможностей субъектов, — пояснила она. — Не может быть ситуации, при которой люди, живущие в дотационных регионах, получали бы меньший объем гарантированной помощи, чем те, кто живет в богатых регионах. При таком подходе решение этого вопроса нельзя оставить исключительно в ведении субъектов РФ.

По словам Елизаветы Олескиной, вопрос надо решать системно, но достаточно оперативно.

— В рамках того же совета дано поручение проработать в целом вопрос комбинированного финансирования СДУ, в том числе с подключением механизмов страхования, — добавила она.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, предложение рабочей группы заслуживают всестороннего рассмотрения.

— Инициатива понятная и полезная для граждан. Однако тут важно посмотреть обоснование и расчеты, почему взнос в ФСС предполагается увеличить именно на 1%. Возможно, будет достаточно 0,5% или даже 0,3%, — отметил собеседник «Известий» в одной из предпринимательских организаций.

Он также обратил внимание, что эта мера станет дополнительной нагрузкой на предпринимателей, поэтому, возможно, имеет смысл рассмотреть добровольный механизм уплаты взноса.

— Есть понятные опасения, связанные с тем, что вообще само по себе увеличение нагрузки на работодателя может посодействовать уходу части их в тень и тем самым снизить эффективность всей социальной сферы, — подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Он добавил, что именно поэтому тема, безусловно, должна активно обсуждаться.