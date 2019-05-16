Лучше защита, чем падение: пожилых спасут от травм и ушибов

В России разработана и запускается в семи пилотных регионах программа профилактики падений людей старшего возраста. Ее финальное экспертное обсуждение пройдет на III Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии, который открывается 16 мая в Москве. К 2024 году программа будет внедрена уже во всех субъектах страны, рассказали «Известиям» в Минздраве. По европейской статистике, падения являются пятой причиной смерти пожилых пациентов после сердечно-сосудистых, онкологических, цереброваскулярных заболеваний и болезней легочной системы. Гериатры уверены, что падения нужно и можно предотвращать, а экстренное реагирование в таких случаях поможет спасти 30 тыс. жизней в год.

Не случайность

Сейчас программа профилактики падений и переломов у пожилых граждан (старше 65 лет) находится в финальной стадии доработки. Методический документ уже подготовлен и одобрен ведущими травматологами-ортопедами, эндокринологами и ревматологами страны. Он вошел в план мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Уже в этом году программу запускают в семи пилотных регионах — Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Белгородской областях, а также в Пермском крае и Башкирии. Об этом «Известиям» рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Падение считается одним из основных гериатрических синдромов. В развитых странах с высокой продолжительностью жизни, где давно и успешно развивается гериатрическая служба, действуют планы профилактики падений у пожилых. В России же такая программа вводится впервые.

В нашей стране до сих пор считается, что падения — «нормальное явление» среди пожилых людей. Такое мнение встречается и во врачебном сообществе. И это — большая проблема, потому что последствия падений бывают очень тяжелыми.

— Почти половина травм, полученных в результате падения, приводит к потере качества жизни, самостоятельности, — пояснила Ольга Ткачева. — Среди долгожителей падения — одна из лидирующих причин смертности и инвалидизации. Но надо понимать, что это — не случайность и не неизбежность. Они предотвратимы.

В документе, разработанном Российской ассоциацией геронтологов и гериатров совместно с геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н.И. Пирогова, говорится, что, по оценкам ВОЗ, треть людей старше 65 лет падают ежегодно, а более половины из них — повторно. Примерно 10–15% падений приводят к серьезным повреждениям — травмам головы или переломам бедра. Сейчас последствия падений являются пятой по распространенности причиной смерти пожилых людей.

Инвалидизация после падения сильно бьет по семейному бюджету, а связанные с ней издержки являются одной из ведущих статей расходов на здравоохранение во всем мире.

Береги баланс смолоду

По словам одного из разработчиков документа, замдиректора по научной работе Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Юлии Котовской, к падению пожилого человека нужно относиться как к острому коронарному синдрому в кардиологии — воспринимать его как серьезную угрозу здоровью и искать причины.

— Есть несколько групп факторов: старость, угасание и изменение функций организма, небезопасная среда, которая окружает пожилого человека, поведенческие факторы плюс социально-бытовые условия, которые тоже могут повышать этот риск, — пояснила «Известиям» Юлия Котовская. — По всем этим направлениям надо вести профилактику.

Эксперт считает, что профилактикой падений следует заниматься смолоду, потому что хорошее физическое состояние — залог снижения риска в старости.

— Нужно поддерживать физическую активность и в пожилом возрасте, причем выполнять не только упражнения на выносливость, но и обязательно на баланс, — сказала она.

Кровать напрокат

На снижение поведенческих факторов риска планируется направить широкую информационную программу. А вот для устранения внешних и социально-экономических факторов нужны более серьезные меры.

Документ предусматривает прежде всего актуализацию образовательных программ для медработников.

— Уже сейчас в программу подготовки гериатров и в программу тематического усовершенствования врачей первичного звена — терапевтов, врачей общей практики, гериатрических медсестер — входит раздел профилактики риска падений, — сказала Ольга Ткачева. — Мы считаем очень важным, чтобы образование в этой области получили социальные работники и члены семей, ухаживающие за пожилыми людьми. Потому что падения часто происходят дома.

Коррекция образовательных программ ведется на федеральном уровне. А на региональном должны быть созданы службы, помогающие предотвратить падения и быстро реагирующие на уже произошедшие случаи.

Документ предусматривает создание служб по организации безопасной среды в квартирах и домах пожилых людей, а также ресурсных центров для аренды средств адаптации, в том числе функциональных кроватей и кресел-колясок.

— Службы не обязательно должны быть государственные. Возможно подключение коммерческих организаций, которые будут заниматься социальным бизнесом, — отметила Ольга Ткачева.

30 тыс. жизней

Кроме того, в регионах будут создавать службы «тревожной кнопки» и реагирования на падения пожилых людей. Их планируют организовать на основе скорой помощи с привлечением травмпунктов, гериатрических и реабилитационных центров. Цель таких служб — максимально ранняя диагностика и эффективная помощь при переломах.

Травматолог-ортопед московской ГКБ № 13, зампредседателя российской секции Ассоциации остеосинтеза Леонид Фарба пояснил «Известиям», что чем раньше будет прооперирован пожилой больной с переломом бедра, тем у него больше шансов подняться на ноги. Но еще недавно «скорая» нередко даже не забирала возрастных пациентов с такими травмами. Сейчас в некоторых регионах ситуация улучшилась. А в целом по стране она мозаичная.

— Сейчас все курсы травматологов направлены на то, чтобы учить хирургов работать с пожилыми людьми, — сказал эксперт. — Это быстрые операции, минимально инвазивные методы, малые разрезы, небольшая кровопотеря во время операции, хорошие фиксаторы. Главное — уложить в голове российского травматолога мысль, что чем старше больной с переломом бедра, тем больше у него показаний для операции. Статистика показывает, что без операции более 70% пациентов старше 60 лет умирают в ближайшие несколько месяцев от гиподинамии и осложнений.

В программе профилактики падений говорится, что госпитализации в профильные отделения должны подвергаться все пациенты с переломом проксимального отдела бедренной кости, не менее 95–98% из которых должны быть прооперированы в течение 24–48 часов. Однако, по словам Леонида Фарбы, не все больницы в России могут проводить такие хирургические вмешательства. Поэтому нужно разрабатывать «дорожную карту» перевода этих пациентов из отдаленной местности в крупные стационары, уверен эксперт

Расчеты экспертов показывают, что внедрение этих международных принципов лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедра ежегодно сохранит 30 тыс. человеческих жизней.