Долго и счастливо

Меньше чем через десять лет число россиян-долгожителей может достичь 70 тыс. человек, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Пока главная задача — довести средний уровень продолжительности жизни до 80, не сбавляя темпов: в прошлом году в России был зафиксирован рекордный показатель за всё время. Кто первым может войти в клуб «80+» и почему эта цифра только начало — в материале портала iz.ru.

Пережившие век

В России живут свыше 7 тыс. долгожителей, за плечами которых 100-летний юбилей, рассказала в понедельник, 12 марта, зампред российского правительства Ольга Голодец. Она подчеркнула, что раньше численность людей, которые перешагнули этот рубеж, измерялась лишь десятками. «Я надеюсь, что в ближайшей перспективе — мы говорим о перспективе где-то 7–8 лет — численность таких людей увеличится, по нашим прогнозам, по нашей оценке, на порядок», — отметила вице-премьер, уточнив, что к 2026-му количество долгожителей может вырасти почти десятикратно. В прошлом году, по данным Росстата, этот показатель достиг более 15,7 тыс. человек. Рост наблюдался и в период 2014–2015 годов.

По итогам 2017-го в России был зафиксирован рекордный рост продолжительности жизни: она увеличилась до 72,6 года. По данным на осень прошлого года, в стране проживали почти 13,4 млн человек старше 70 лет. Такой динамики удалось достичь, в частности, за счет строительства сети перинатальных центров, разработки программ формирования здорового образа жизни, а также улучшения оснащенности поликлиник и повышения квалификации медперсонала, отмечала в беседе с газетой «Известия» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

долгожители Министр здравоохранения России Вероника Скворцова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В зависимости от региона ситуация разнится, отмечала глава Минздрава. Например, сильно отстают по этому показателю от других регионов субъекты Дальневосточного федерального округа. В то же время динамика фиксируется положительная: за два года продолжительность жизни дальневосточников увеличилась более чем на два года. Еще один сложный регион — Арктика. Там продолжительность в среднем на 6–7 лет ниже, чем в среднем по России, в первую очередь в силу климатических особенностей.

Клуб «80+»

Российская империя отставала от европейцев по показателю продолжительности жизни на 10–15 лет. Сравнять показатели удалось РСФСР только к началу 1960-х, когда они достигли 63,8 лет. В советское время лучший результат был зафиксирован в 1986–1987 годах: тогда он впервые превысил отметку в 70 лет. После распада Советского Союза произошел демографический кризис. Критически падали показатели как по рождаемости, так и по продолжительности жизни. До 2005 года они оставались на уровне 64–65 лет.

В ходе послания Федеральному собранию в 2000-м Владимир Путин заострил внимание на демографической проблеме, подчеркнув, что такими темпами всего через 15 лет население России может уменьшиться на 22 млн человек — то есть в семь раз. «Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных», — заявлял российский лидер.

С тех пор средняя продолжительность выросла на семь лет. В клуб стран «70+» РФ вошла четыре года назад. Останавливаться на этом, по мнению президента, не стоит, наоборот — задача стоит амбициозная. «Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет, — заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. — Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия».

долгожители 2 Послание президента России В. Путина Федеральному собранию РФ Фото: TASS/Zuma/Alexei Nikolsky

Эта задача выполнима, причем в ближайшее время, утверждает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Последний опыт, по ее словам, доказывает, что «мы можем за год практически на год увеличивать продолжительность жизни». По прогнозам руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, к 2025 году Россия может достичь показателя в 78 лет. В целом в мире, как предполагает глава отдела прогнозов населения Венского института демографии Сергей Щербов, к 2050-му станет втрое больше людей старше 65 лет.

Достичь заветной отметки в «80+» уже через 4–5 лет может Москва, заявлял столичный мэр Сергей Собянин. «В прошедшем году продолжительность жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям крупнейших мировых городов», — подчеркнул он.

Летом прошлого года Москва была признана экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) первой в Европе по темпам прироста продолжительности жизни: за пять лет этот показатель вырос с 74,5 лет до 77,2. В феврале 2018 года столичные власти запустили пилотный проект по активному долголетию, на основе которого впоследствии может быть разработана полномасштабная программа. Поучаствовать в нем захотели свыше 35 тыс. пенсионеров, сообщил в понедельник, 12 марта, Сергей Собянин.

Беспечная старость

Еще в 2013 году Россия, по оценке ВОЗ, значилась на 122-м месте среди 194 государств по уровню средней продолжительности жизни. Тогда он оценивался в 69 лет. В Японии, оказавшейся на первой строчке рейтинга, — на 15 лет больше. Россия стремительно сокращает разрыв с европейскими государствами по общему показателю, сложнее с разрывом между продолжительностью жизни женщин и мужчин. В России на трех 100-летних женщин приходится всего один мужчина-ровесник. Если французские женщины живут на шесть лет дольше мужчин, то российские — на 12 лет — 77 против 65, объяснял «Известиям» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

долгожители 3 Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Повышение продолжительности жизни лишь одно дело, подчеркивал глава государства. Не менее важно обеспечить старшему поколению «достойные условия для активного, здорового долголетия». В том числе обеспечить высокую пенсию, полный пакет необходимых медицинских и социальных услуг. «Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам», — отмечал Владимир Путин.

Летом 2017 года Россия была включена в число пяти худших стран Глобального пенсионного индекса по версии инвестиционной компании Natixis Global Asset Management. Ниже России в общем рейтинге оказались Бразилия, Греция и Индия. В категории «материальное благосостояние» РФ оказалась на 35-м месте, по состоянию здравоохранения — еще ниже, на 42-м. Если у Норвегии, лидирующей в рейтинге, индекс по состоянию здоровья пенсионеров составляет 89%, то у России — 36%. Вместе с тем страна улучшила позиции по финансовой обеспеченности и качеству жизни старшего поколения.

долгожители 4 Фото: Global Look Press/Caro/Sorge

Задача — не только увеличить саму продолжительность жизни, но и дать возможность прожить ее здоровым. По информации Минздрава, россияне чаще всего умирают от различных травм, отравлений, заболеваний кровеносной системы и злокачественных образований. Сейчас в ведомстве готовится проект национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2030 года, в которой будет прописан в том числе принцип необходимой модернизации профильной службы. По словам зампреда комиссии по специальности «онкология» Минздрава Дмитрия Борисова, документ поступит на согласование в самое ближайшее время. Специалист привел удручающие данные по смертности от онкозаболеваний: ежегодно от них погибают 300 тыс. человек.

Уже с 2014 года в рамках борьбы со смертностью от рака химиотерапия была включена в базовую программу обязательного медицинского страхования. С начала года в ОМС также впервые вписали гериатрическую медицинскую помощь для пациентов старшего возраста. Об этом напомнила и Ольга Голодец, говоря об увеличении числа долгожителей. «Разработаны профессиональные стандарты службы гериатрической помощи, которая работает на территории всей нашей страны. Самое важное, чтобы люди старшего возраста чувствовали себя полноценными членами общества», — резюмировала она.