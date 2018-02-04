Дольше века длится жизнь

Самый пожилой мужчина в мире Франсиско Нуньес Оливера скончался в Испании в возрасте 113 лет, об этом стало известно 30 января. Долгожители — одна из главных загадок человечества. По всему миру их ищут ученые и журналисты. Первые — чтобы раскрыть секрет долгой жизни, вторые — чтобы расспросить о великих современниках и громких исторических событиях. Впрочем, истории каждого из тех, кто пережил XX век, настолько разные, что вряд ли исследователям когда-нибудь удастся вывести из них единую формулу.

Как свидетели прошлого и позапрошлого веков объясняли собственное долголетие и радовало ли оно их вообще — в материале портала iz.ru.

«Ван Гог был страшен как смертный грех»

В 1988 году в Арле репортеры нашли местную жительницу, которая видела работавшего в этих местах художника Ван Гога ровно за сто лет до этого — в 1888-м.

«Он был страшен как смертный грех, отличался кошмарным характером, и от него всегда несло спиртным», — рассказала журналистам пожилая дама и прославилась на всю страну.

Историкам Жанна Кальман к этому моменту была хорошо известна. Еще в 1986 году она была признана самой пожилой жительницей Франции. В начале 1990-х она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самый пожилой человек на Земле» и стала одним из самых известных долгожителей в мире. Она пережила Первую и Вторую мировые войны, 13-летней девочкой продавала кисти Ван Гогу, видела Париж без Эйфелевой башни, была среди зрителей первых немых кинолент и пережила свою взрослую дочь, Ивонну, более чем на 60 лет.

Жители_3 Жанна Кальман празднует 117-й день рождения Фото: Getty Images/jean pierre fizet

Жанна Кальман родилась во французском Арле в 1875 году в семье судостроителя и дочери мельника. Там же она познакомилась с будущим супругом — своим дальним родственником, который начал ухаживать за ней, когда девушке было 15 лет. Как позднее Кальман рассказывала журналистам, тогда сладости казались ей интереснее мужчин, но в 21 год она приняла его предложение. И с этого момента ни разу в своей жизни не работала, поскольку ее муж был владельцем процветающего магазина.

Зато Кальман активно занималась спортом — увлекалась фехтованием, каталась на велосипеде и на роликах, а также играла в теннис с представителями высшего света в Арле. В 1942 году ее муж умер, отравившись черешней, обработанной сульфатами. Ему было 72 года, Жанне исполнилось 67. Их 36-летняя дочь Ивонна погибла в автокатастрофе еще до начала Второй мировой, в 1934 году, оставив на руках у родителей внука.

Какое-то время бабушка и внук жили вместе, но он скончался в 1963 году, и 88-летняя Кальман осталась в одиночестве. Впрочем, это ее, кажется, не смущало — переехать в дом престарелых она согласилась только накануне своего 110-летия. Там, правда, она продолжила активно общаться с журналистами, приняла участие в съемках фильма о Ван Гоге и в записи нескольких пластинок.

Жанна Кальман скончалась в августе 1997 года, прожив 122 года и 164 дня — рекорд среди официально зарегистрированных долгожителей. Секретом своего долголетия Жанна Кальман называла собственный спокойный характер и любовь к спорту (она продолжала ездить на велосипеде даже в столетнем возрасте), а главными историческими событиями — революцию в России и расстрел царской семьи.

«Хотел, чтобы мы его отпустили»

Когда речь идет о долгожителях-рекордсменах, подтвердить их возраст часто оказывается нелегко — архивы далеко не всегда оказываются столь же живучи, бумаги теряются, а дата рождения записывается со слов самого человека еще до того, как он становится претендентом на звание долгожителя.

Так, например, случилось с дедушкой Гото, рыбаком из Индонезии, который скончался весной 2017 года в возрасте 146 лет. Власти страны настаивают на том, что именно он является старейшим человеком на Земле. Но официально даты рождения в Индонезии начали записывать только в 1900 году, так что документально подтвердить эту версию оказалось невозможно.

Жители_2 Мбах Гото Фото: Global Look Press/Dasril Roszandi

Впрочем, если сам Гото в начале прошлого века власти не обманул, значит, он родился в 1870 году. То есть когда началась Вторая мировая война, ему уже было за 70 лет. Своим родственникам и односельчанам дедушка Гото неоднократно рассказывал о жизни во времена японской оккупации страны в 1940-х годах.

Он пережил четырех жен и оставил после себя 5 детей, 12 внуков, 17 правнуков и 2 (на момент смерти) праправнуков.

«Секрет моей долгой жизни в том, что рядом всегда были любящие люди, которые обо мне заботились», — рассказывал дедушка Гото журналистам незадолго до смерти. Впрочем, он также признавался, что уже долгое время ждет возможности покинуть этот мир.

По словам его детей, незадолго до смерти старик стал есть всё меньше, а в последние дни и вовсе отказывался от еды или воды.

«Он ничего не просил. Он просто хотел, чтобы мы, его семья, отпустили его», — цитирует The Guardian слова его внука.

Яйца, шоколад и одиночество

После смерти Жанны Кальман старейшей женщиной в Европе стала итальянка Эмма Морано, которая родилась как раз накануне наступления XX века — в 1899 году. Она стала восьмым ребенком в семье, большинство членов которой отличались долгожительством. Ее мать и тетка дожили до 90 лет, а одна из сестер — до 102 лет.

Большую часть жизни Морано проработала на джутовой фабрике в своем городке, а затем — поваром при местной школе. За спиной у Эммы Морано был неудачный брак — она вышла замуж в 1926 году, когда ей было 27. В 1937 году у супругов родился первенец, однако ребенок умер, не прожив и полугода. Вскоре после этого, в 1938 году, Морано настояла на разводе и заставила мужа покинуть общий дом. Он умер через 40 лет — ему было 78 лет.

Жители_4 Эмма Морано Фото: Global Look Press/Marfisi/Fotogramma/Ropi

Сама Эмма Морано с тех пор жила в одиночестве, но судя по всему, не очень-то об этом и жалела. В 2013 году, после того как лавры главного долгожителя сначала Италии, а затем и всей Европы достались ей, Морано рассказала журналистам, что ее секрет прост — каждый день на протяжении своей жизни она съедала по три яйца, вечером выпивала рюмку домашней граппы и еще иногда позволяла себе шоколад. Но главное — с оптимизмом смотрела в будущее. В 2016 году она дополнила этот рецепт, назвав одиночество одним из ключей к своему долголетию.

Эмма Морано умерла в апреле 2017 года, прожив 117 лет и 137 дней.

«Никогда не курил, не пил и не врал»

В 1956 году в мире советских филателистов произошла небольшая сенсация — правда, с отложенным эффектом. В Азербайджане была выпущена марка в честь старейшего жителя республики Махмуда Эйвазова. Правда, имя было напечатано с ошибкой, так что первый тираж пришлось перепечатать. Марки с опечаткой, успевшие «уйти в народ», стали филателистической редкостью, но всесоюзное значение эта ошибка обрела спустя еще три года.

В 1959 году в СССР провели всеобщую перепись населения. По ее итогам выяснилось, что жителю Азербайджанской ССР Эйвазову, в конце 1950-х еще работавшему в высокогорном колхозе «Комсомол», на момент переписи было 150 лет.

Жители_5 Махмуд Эйвазов с праправнучкой Шахнаной Фото: ТАСС/О. Казиев

На международном уровне возраст Эйвазова, по понятным причинам, подтверждать не стали. А вот внутри страны он установил сразу два рекорда — возрастной и трудовой. К 1959 году стаж Махмуда Эйвазова составил около 135 лет.

Сам он секрет своего долголетия объяснял кратко и емко, мол, «никогда не пил, не курил и не врал».

Через год после проведения переписи, в декабре 1960 года, Махмуд Эйвазов скончался — получается, что на тот момент ему было 152 года. Его дом в одном из горных сел Лерикского района до сих пор славится среди туристов.

«Без чашки теплого молока не уснет»

Очередной рекорд был зафиксирован весной 2016 года в Астраханской области. Самым пожилым человеком в России и в мире стала Танзиля Бисембеева, которой тогда исполнилось 120 лет. Она стала вторым официально зарегистрированным человеком на планете, дожившим до этого возраста.

Всего у долгожительницы сейчас 10 внуков, 13 правнуков и 2 праправнука. Это тем удивительнее, что своего старшего сына она родила лишь в 53 года.

Танзиля Бисембеева родилась в 1896 году и всю жизнь прожила в одном поселке — Исламгазы. Там же вышла замуж, но у них с мужем родился лишь один ребенок — и умер во младенчестве. А затем началась война, муж ушел на фронт и там погиб. Овдовевшая Танзиля, которой в конце войны исполнилось 49 лет, ничего нового для себя уже и не ждала. Тем более что мужчин с фронта вообще вернулось мало.

Жители_6 Танзиля Бисембеева со своей правнучкой Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Но неожиданно один из вернувшихся, пожилой казах, сделал ей предложение. Танзиля согласилась и в 53 года вдруг родила сына, через год — еще одного. А в следующий раз стала матерью уже в 57 лет.

Сейчас Танзиля живет в семье младшего сына. Ее родственники говорят, что долгожительница почти перестала выходить на улицу, поскольку быстро устает. Но при этом она по-прежнему не теряет присутствия духа.

Именно оптимизмом близкие и объясняют ее долголетие, учитывая, что сама по себе жизнь Танзили — в отличие, например, от француженки Кальман — никогда не была легкой: большую часть жизни она проработала в полях. Правда, есть у нее, видимо, и собственные небольшие секреты.

«Без чашки теплого молока бабушка не уснет», — рассказали родственники Бисембеевой журналистам.