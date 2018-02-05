Медики определили основные смертельные болезни россиян

По данным медиков, основными причинами смертей жителей России являются заболевания кровеносной системы, злокачественные образования и различные травмы и отравления.

По данным на 2016 год, на долю этих факторов пришлось соответственно 47,8%, 15,6% и 8,9% летальных исходов, сообщает RT.

По данным Минздрава, смертность в России снизилась за 2017 год во всех возрастных группах почти на 4%.

Как писал iz.ru, за десять месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума — 72,6 лет.