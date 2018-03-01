В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства говорил вдвое дольше обычного, и к тому имелись серьезные основания. Президент обозначил ряд ключевых задач на ближайшие годы. От их реализации в буквальном смысле слова зависит будущее страны. Подробности — в материала портала iz.ru.

Владимир Путин в первом же предложении обозначил, что сегодняшнее выступление перед парламентом носит особый характер. И не потому, что оно впервые проходило в новое время (традиционно глава государства выступал перед Федеральным собранием в декабре, а не в марте) и в новом месте — Большом Манеже, а не более привычном Кремлевском дворце. В нем не было слов про новые санкции, обвинения о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, украинском кризисе, допинговом скандале и других темах, без упоминания которых не обходится в последние годы практически не одно мероприятие.

России за последние годы удалось сохранить единство и утвердиться «как демократическое общество на свободном, самостоятельном пути», подчеркнул президент. Она выдержала непростые преобразования и ответила на сложные вызовы во многих сферах. Однако теперь ей снова предстоит поворотный момент. «Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность привела к самоуспокоенности, — заявил глава государства. — Тем более что многие проблемы еще далеко не решены».

Необходимой планки Россия не достигла, в частности, по уровню благосостояния граждан. Исправить это — приоритетная задача, поскольку именно люди определяют роль страны в мире. Не природные ресурсы, не производственные мощности, а именно плоды реализации и творчества граждан. «В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв», — подчеркнул президент.

Почва для свершений

Сейчас у россиян нет достаточно простора для того, чтобы двигать свою же страну вперед. Властям нужно «расширить пространство свободы, причем во всех сферах», отметил Путин. «Нужно принять давно назревшие, непростые, но крайне необходимые решения, — признал он. — Отсечь всё, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться в полную силу и реализовать себя». И тогда можно будет пожинать плоды «дерзновенного, результативного труда», а если нет — то страна лишится будущего, допустив развитие «тяжелой хронической болезни» — отставания.

пу1 Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Alexei Nikolskyi

«Дерзновенных» результатам россиянам не добиться без соответствующих условий жизни. Власти уже достигли достойных результатов, однако темпы сбавлять нельзя. Например, в борьбе с бедностью. Да, результат впечатляющий, признал президент: «В 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек, это почти 29–30% населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%». После кризиса это число удвоилось. Приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму достижение, но не панацея. Секрет кроется в другом: «Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места». Это позволит увеличить доходы и, соответственно, снизить уровень бедности: к 2024 году он должен сократиться вдвое.

Нельзя останавливаться и в реализации социальных программ, пусть уже и многого в этой сфере удалось добиться. Российский лидер констатировал, например, что удалось переломить тенденцию, которая наметилась после «демографических ям» послевоенного времени и 1990-х. Останавливаться нельзя — это ударит в первую очередь по экономике: «У демографической проблемы есть и экономическое измерение, чисто экономическое измерение. В 2017-м, например, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на миллион». На эти цели в ближайшие шесть лет планируется направить солидную сумму — 3,4 трлн рублей.

В то же время нельзя забывать о «нравственном долге» — поддержке пенсионеров. Планку президент поставил высокую: «К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет». Основная, поставленная на годы задача — увеличить пенсию всеми возможными способами (откуда взять деньги, президент отдельно объяснил правительству) и дать старшему поколению все возможности активно проводить заслуженный отдых. И в этом никуда без медицины. Здесь ничего нового: медпомощь должна быть всегда рядом, соответствовать мировым стандартам, а людям, которые ее оказывают, необходимо платить большие деньги.

А чтобы россиянам реже приходилось ходить к врачу, чиновникам и бизнесменам придется заняться совсем другими вещами. «Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца», — отметил Путин. Он жестко дал понять, что больше поблажек для предприятий, которые являются источниками загрязнений, не будет. «Мы много раз «подходили к этому снаряду», и представители промышленности всё время ссылались на трудности, — начал глава государства. — Всё, дальше отступать уже некуда».

Капля вдохновения

Экологические проекты по сохранению Байкала, Телецкого озера и Волжского бассейна позволят улучшить жизнь почти половины населения страны, а следующие поколения и вовсе позволит вырастить куда более здоровым. Поддержка молодежи — вот еще один нравственный долг и одновременно забота об экономике, которая не обойдется без новой крови. Будущее России, по сути, сейчас формируется в школьных классах, там и нужно работать. Один из шагов — проект «Билет в будущее», на который правительству уже на 2018-й поручено выделить 1 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале «Не методом тыка. Как российским школьникам помогут избежать ошибок при выборе профессии».

Молодым постарше пригодится программа наставничества, над которой сейчас активно работают политики и чиновники, а для созидания и вдохновения россиян всех возрастов есть кое-что другое. «Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов», — сказал Путин, первый и единственный раз затрагивая тему культуры в контексте «общенационального цивилизационного кода».

В этот код могут встроиться и те, кто захочет стать новыми гражданами страны. Потребность в таких людях есть и для тех, кто действительно готов трудиться во благо страны, власти готовы приготовить преференции, заявил президент РФ: «Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях. Для них нужно создать упрощенную систему получения гражданства в России».

Но и у самого российского «талантливого, творческого народа» хватит потенциала для настоящего прорыва. «Эта уверенность основана на тех значимых результатах, хотя внешне, может быть, и не таких ярких, тем не менее на таких результатах, которых мы уже добились вместе, на сплоченности российского общества», — отметил глава государства.

Семимильными шагами

Весь этот потенциал и сплоченность необходимы как раз в контексте новых вызовов — цифровизации всех сфер жизни и непрекращающегося прогресса. Из-за этого ближайшие годы и станут решающими, а не из-за «внутреннего политического цикла и даже выборов президента», подчеркнул Владимир Путин. «Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она — эта волна — просто захлестнет, утопит», — констатировал глава государства. Исходя из этого нужно строить все дальнейшие планы, подчеркнул он.

А планы солидные. В частности, Россия должна «не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза». Здесь тоже нужно исходить в первую очередь из заботы о населении, одна из жизненных потребностей которого — обзавестись собственным жильем. Владимир Путин обозначил три фактора, которые позволят совершить прорыв в этой части: 1) обеспечить рост доходов населения; 2) снизить ставки ипотечного кредитования; 3) увеличить количество предложений на рынке жилья. И в последнем случае речь идет о том, чтобы довести объемы строительства жилья с 80 млн кв. м в год до 120 млн кв. м. Для того чтобы это задача стала реалистической, нужно обратиться именно к новым технологиям и материалам, которые причем уже есть в распоряжении строительных компаний.

Задача по жилищному рынку еще не самая амбициозная. Глава государства поставил цель фактически удвоить финансирование строительства дорог и довести его до 11 трлн рублей, сделать современными все региональные аэропорты, а также призвал не останавливаться в наращивании потенциала грузоперевозок. В том числе через российские порты, мощность которых на конец 2017 года впервые перевалила отметку в 1 млрд т.

Все задачи по развитию социально-экономической сферы необходимо решать, опираясь на те возможности, которые дает техпрогресс, подчеркнул президент. «Развивая инфраструктуру, нужно обязательно учитывать глобальные технологические изменения, то есть уже сегодня закладывать в проекты конкретные решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику», — объяснил он.

Выдумать новые, прорывные подходы могут предложить обычные люди со всей страны, но для этого им нужны возможности. В первую очередь — интернет, доступ к которому станет повсеместным к 2024 году. По словам главы государства, ценность цифрового мира не только в таких возможностях, как онлайн-образование и телемедицина. «Люди смогут создавать в цифровом пространстве научные, волонтерские команды, проектные группы, компании, — пояснил он. — Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей — это колоссальный прорывной ресурс». А он, по словам Путина, незаменим для разработки решений — и в освоении стратегической Арктики, и в энергетике, и в транспорте.

Работа над ошибками

Как прийти к заветной цели, Владимир Путин неоднократно указывал в своем послании, по ходу дела раздавая поручения правительству, губернаторам и парламентариям. И дал оценку исполнению тех, что звучали в предыдущих посланиях. Реализация майских указов 2012 года можно считать успешной, хотя выполнены и не все амбициозные задачи, признал глава государства. Последующие будут такими же — «нельзя отступать от уже достигнутых рубежей».

ппу4 Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

А некоторые рубежи придется преодолевать заново. В первую очередь это касается вотчины министра здравоохранения России Вероники Скворцовой: глава государства жестко раскритиковал работу ведомства по оптимизации медучреждений. «Административными преобразованиями явно увлеклись: начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, — возмутился глава государства. — Это абсолютно недопустимо, хочу сказать. Забыли о главном — о людях». Такого не должно происходить ни в одной сфере, подчеркнул Путин и поручил профильным чиновникам исправиться в кратчайшие сроки. До 2020 года фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории должны появиться во всех населенных пунктах, население которых превышает 100 человек.

Российский лидер вернулся и к поручению, которое прозвучало в послании Федеральному собранию три года назад, — перестать преследовать бизнесменов и обеспечить комфортную деловую среду. В 2016-м аккурат перед очередным посланием нижняя палата парламента приняла законопроект, направленный на защиту предпринимателей. Сегодня Путин в очередной раз вернулся к этой теме. «Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», — отрезал глава государства, отметив, что предприниматели продолжают жаловаться на избыточное число проверок. Вместо того чтобы лишний раз отправлять на какое-то предприятие контролера, нужно, наоборот, поддержать начинающих бизнесменов, «помочь людям сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом». Но и предприниматели должны идти навстречу и вкладываться в общий прорыв. Специальной рабочей группе пока поручено подумать над тем, как избавить их от притеснений.

Больше всего работы предстоит правительству. Одну задачу ему предстоит решить уже в первой половине этого года: разобраться с механизмами расчета налога на имущество физических лиц и сделать так, чтобы кадастровая стоимость недвижимости не превышала реальную рыночную. В числе задач в социальной сфере также разработка общенациональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями, переход от долевого строительства на проектное финансирование, а также создание современной среды во всех регионах.

Последнее поручение президент адресовал в первую очередь региональным и местным властям, обозначив, что потребует отчитаться сполна. «Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. (...) Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы, — указал он. — Говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней». Благоустройство городов с учетом их самобытности — еще один шаг к тому, чтобы обеспечить людей всеми условиями для творчества. И уже сам процесс опять же должен быть построен на передовых, в том числе цифровых технологиях.

Позвали в плавание

Чтобы пустить их во все сферы жизни, придется потрудиться российским парламентариям. Им поручено как можно быстрее создать «передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта» и других новшеств и не забывать обновлять ее по мере необходимости.

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Всё это, однако, потребует дополнительного финансирования. Влезать в долги и увеличивать дефицит — не выход, заметил глава государства и определил другое направление для нового правительства: «Прежде всего нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов». Помимо прочего, чиновникам следует пересмотреть налоговые условия. Так или иначе нужно достичь расклада, когда бюджет позволяет и исполнить социальные обязательства, и стимулировать экономический рост. «Это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач», — резюмировал президент. Условия для этого есть — несмотря на кризис, экономику удалось стабилизировать, в том числе рекордно снизить уровень инфляции.

Однако всё возвращается к людям, в том числе чиновникам, на защиту которых встал президент, пусть и вскользь. Одним словом, упомянув коррупцию, он поспешил добавить: «Должен сказать и не имею права это не сказать: подавляющее большинство людей, которые работают в системе управления, — честные, порядочные и нацеленные на результат люди». Таким людям везде найдется место, без них успеха и «дерзновенных» побед не добиться. «Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей», — добавил Путин. А сейчас этих возможностей море, главное — оседлать технологическую волну, иначе она просто захлестнет.