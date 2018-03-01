Послание Путина Федеральному собранию установило рекорд по продолжительности

Президент России Владимир Путин установил рекорд по продолжительности послания к Федеральному собранию. Его выступление продолжалось 1 час 55 минут.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания принадлежал действующему премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В 2009 году он в качестве главы государства оглашал послание Федеральному собранию в течение часа 40 минут.

Как писал портал iz.ru, Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 14-й раз.

Ранее самым продолжительным его выступлением было послание 2012 года, продлившееся 1 час 21 минуту.

Как писал портал iz.ru, в приветственном слове Путин указал на рубежный характер послания этого года.