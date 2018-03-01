Прямой эфир
Сюжет:

Послание Путина Федеральному собранию установило рекорд по продолжительности

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин установил рекорд по продолжительности послания к Федеральному собранию. Его выступление продолжалось 1 час 55 минут. 

Предыдущий рекорд по продолжительности послания принадлежал действующему премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В 2009 году он в качестве главы государства оглашал послание Федеральному собранию в течение часа 40 минут. 

Как писал портал iz.ru, Путин выступил с посланием Федеральному собранию в 14-й раз.

Ранее самым продолжительным его выступлением было послание 2012 года, продлившееся 1 час 21 минуту. 

Как писал портал iz.ru, в приветственном слове Путин указал на рубежный характер послания этого года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с США и Европой
Путин назвал создателей нового вооружения в РФ «героями нашего времени»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017