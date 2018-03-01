Путин назвал создателей нового вооружения в РФ «героями нашего времени»

Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поблагодарил разработчиков российских вооружений и участников сирийской операции, назвав их «настоящими героями нашего времени».

Глава государства подчеркнул, что созданные в России новые образцы стратегического оружия — это «не задел советских времен, а труд наших современников».

Российский лидер добавил, новейшие разработки ОПК будут использованы и в гражданских отраслях.

В рамках послания были представлены: гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», авиационная гиперзвуковая система «Кинжал», скоростной глубинный беспилотник, новый ракетный комплекс «Сармат», боевые лазерные комплексы, крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем.