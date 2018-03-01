Путин рассказал об успехах России в разработках лазерного оружия

Боевые лазерные комплексы начали поступать на вооружение российских военных с 2017 года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию.

«Это уже не просто теория или проекты и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в связи с этим есть все основания полагать, что Россия опережает другие государства в создании оружия на новых физических принципах.

Как писал портал iz.ru, в послании к Федеральному собранию Путин также рассказал о создании в России гиперзвукового оружия, скоростного глубинного беспилотника и разработке нового ракетного комплекса «Сармат».

По словам президента, все упомянутые им новейшие образцы вооружений уже прошли испытания.