Путин сообщил о разработке нового ракетного комплекса «Сармат»

В России начались испытания перспективного ракетного комплекса «Сармат», сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в СССР. Новая ракета будет весить 200 т и иметь короткий участок полета, что затруднит ее перехват средствами ПРО.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых. У новой системы ограничений по дальности практически нет. Ракета способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

«Сармат» — это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие, даже перспективные, системы ПРО ему не помеха», — резюмировал глава государства.