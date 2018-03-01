Путин рассказал о созданном в РФ скоростном глубинном беспилотнике

В России создан глубинный беспилотник, способный передвигаться со скоростью, кратно превышающей показатели всех других подводных кораблей.

Об этом рассказал в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, назвав разработку «просто фантастикой».

По словам главы государства, подводные беспилотники можно будет оснащать как обычным, так и ядерным оружием.

Президент отметил, что все упомянутые им в ходе послания Федеральному собранию новейшие морские, авиационные, беспилотные комплексы уже прошли испытания.