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Путин объявил о создании в России гиперзвукового оружия

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В России создана новейшая авиационная гиперзвуковая система «Кинжал». Об этом в рамках послания Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала «активно разрабатывают гиперзвуковое оружие». «У России такое оружие есть. Уже есть», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что с 1 декабря 2017 года гиперзвуковой комплекс «Кинжал» встал на дежурство в Южном военном округе. 

Как ранее писал портал iz.ru, в рамках послания парламенту президент РФ объявил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса «Сармат» и создании скоростного глубинного беспилотника

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