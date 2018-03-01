Путин объявил о создании в России гиперзвукового оружия

В России создана новейшая авиационная гиперзвуковая система «Кинжал». Об этом в рамках послания Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала «активно разрабатывают гиперзвуковое оружие». «У России такое оружие есть. Уже есть», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что с 1 декабря 2017 года гиперзвуковой комплекс «Кинжал» встал на дежурство в Южном военном округе.

Как ранее писал портал iz.ru, в рамках послания парламенту президент РФ объявил о начале испытаний перспективного ракетного комплекса «Сармат» и создании скоростного глубинного беспилотника.