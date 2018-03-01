Путин в послании к Федеральному собранию обратился к бизнесменам

Действующий президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обратился к бизнесу и отметил, что рассчитывает на вклад предпринимателей в развитие страны.

Он призвал правительство кардинально улучшить деловой климат в стране и указал на необходимость снижения роли государства в экономике.

Глава государства подчеркнул недопустимость давления на бизнес со стороны «нечистоплотных» представителей власти и использования компаниями уголовного преследования для решения своих хозяйственных конфликтов.

«Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», — заявил Путин.

Он призвал сократить количество выездных проверок бизнеса и перевести систему контроля на риск-ориентированный подход в течение двух лет, а также предложил освободить от отчетности индивидуальных предпринимателей, использующих цифровые сервисы.

Как писал портал iz.ru, 24-е в новейшей истории России и 14-е для Путина послание к Федеральному собранию началось в четверг, 1 марта в полдень (мск). В приветственном слове президент указал на рубежный характер послания этого года.