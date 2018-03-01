Прямой эфир
Сюжет:

Путин в послании к Федеральному собранию обратился к бизнесменам

0
Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обратился к бизнесу и отметил, что рассчитывает на вклад предпринимателей в развитие страны. 

Он призвал правительство кардинально улучшить деловой климат в стране и указал на необходимость снижения роли государства в экономике. 

Глава государства подчеркнул недопустимость давления на бизнес со стороны «нечистоплотных» представителей власти и использования компаниями уголовного преследования для решения своих хозяйственных конфликтов.

«Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес», — заявил Путин. 

Он призвал сократить количество выездных проверок бизнеса и перевести систему контроля на риск-ориентированный подход в течение двух лет, а также предложил освободить от отчетности индивидуальных предпринимателей, использующих цифровые сервисы. 

Как писал портал iz.ru, 24-е в новейшей истории России и 14-е для Путина послание к Федеральному собранию началось в четверг, 1 марта в полдень (мск). В приветственном слове президент указал на рубежный характер послания этого года. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отметил необходимость поддержки хай-тека
Путин рассказал о плане развития в России информационных технологий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017