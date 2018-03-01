Путин поблагодарил работников агрокомплекса за рекорд по сбору урожая

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поблагодарил работников сельского хозяйства за рекордно высокий урожай.

Президент отметил, что через четыре года объемы продовольствия, поставляемого Россией на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных продуктов в страну.

«Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну», — сказал глава государства. По словам Путина, России необходимо нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность говядиной, молоком и овощами.

24-е в новейшей истории России и 14-е для президента России Владимира Путина послание к Федеральному Собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени.

В рамках своего выступления перед российским парламентов глава государства уже затронул такие важные сферы для развития страны, как здравоохранение, образование, экология, налогообложение и др. Подробнее об основных положениях послания президента читайте в сюжете портала iz.ru.