Прямой эфир
Сюжет:

Путин поблагодарил работников агрокомплекса за рекорд по сбору урожая

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поблагодарил работников сельского хозяйства за рекордно высокий урожай.

Президент отметил, что через четыре года объемы продовольствия, поставляемого Россией на мировые рынки, должны превысить импорт зарубежных продуктов в страну.

«Через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну», — сказал глава государства. По словам Путина, России необходимо нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность говядиной, молоком и овощами.

24-е в новейшей истории России и 14-е для президента России Владимира Путина послание к Федеральному Собранию началось в четверг, 1 марта, в полдень по московскому времени. 

В рамках своего выступления перед российским парламентов глава государства уже затронул такие важные сферы для развития страны, как здравоохранение, образование, экология, налогообложение и др. Подробнее об основных положениях послания президента читайте в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин отметил роль «майских указов» в развитии России в социальной сфере
Путин заявил о необходимости создания программы борьбы с онкозаболеваниями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017