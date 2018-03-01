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Путин отметил роль «майских указов» в развитии России в социальной сфере

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Многие успехи России в сфере социальной политики были достигнуты в ходе реализации «майских указов» 2012 года. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент России Владимир Путин. 

«Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда», — подчеркнул президент. 

«Майские указы» были подписаны Путиным в 2012 году, в день его вступления в должность президента. В 11 указах, охватывающих по большей части социальную и экономическую сферы, содержались более 200 поручений правительству для выполнения до 2020 года. 

Как писал портал iz.ru, Путин сегодня в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года. 

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