Путин отметил роль «майских указов» в развитии России в социальной сфере

Многие успехи России в сфере социальной политики были достигнуты в ходе реализации «майских указов» 2012 года. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент России Владимир Путин.

«Могу сказать, что есть какие-то недовыполнения, но в целом, как бы не были высоко подняты планки этих указов, если бы их не было, то не было бы и результатов, которых мы добились сегодня. Амбициозные задачи нужно ставить всегда», — подчеркнул президент.

«Майские указы» были подписаны Путиным в 2012 году, в день его вступления в должность президента. В 11 указах, охватывающих по большей части социальную и экономическую сферы, содержались более 200 поручений правительству для выполнения до 2020 года.

Как писал портал iz.ru, Путин сегодня в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года.