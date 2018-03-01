Путин заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с США и Европой

Россия заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами и Евросоюзом, несмотря на несовпадение позиций по ряду вопросов. Об этом заявил в своем послании к Федеральному собранию действующий президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия и США, несмотря на противоречия, остаются партнерами, так как перед странами стоят такие единые задачи, как поддержание международной безопасности.

Глава государства указал на то, что Россия рассчитывает на конструктивное и честное партнерство с Западом для разрешения глобальных вызовов.

«Мы заинтересованы в нормальном конструктивном взаимодействии с США и Евросоюзом. Рассчитываем, что возобладает здравый смысл, и наши партнеры сделают выбор в пользу честного, равноправного сотрудничества», — отметил президент.

Как писал портал iz.ru, Путин в послании Федеральному собранию рассказал о нескольких новейших военных разработках России. Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике и гиперзвуковом оружии.

После этого Путин заявил, что растущая военная мощь России является гарантией сохранения мира, а также заявил, что ядерная доктрина США «вызывает озабоченность».