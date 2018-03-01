Прямой эфир
Сюжет:

Путин: операция в Сирии показала возросшие возможности ВС РФ

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийская операция доказала возросшие возможности Вооруженных сил России. Об этом в ходе традиционного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, за последние годы была проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность вооруженных сил РФ современным вооружением возросла в 3,7 раза, а укомплектованность ВС России составила 95–100%, добавил российский лидер.

Как писал портал iz.ru, Путин сегодня в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года. 

В рамках своего выступления перед российским парламентом глава государства  затронул такие важные сферы для развития страны, как здравоохранение, образование, экология, налогообложение и др. Подробнее об основных положениях послания президента читайте в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин в послании к Федеральному собранию обратился к бизнесменам
Путин отметил необходимость поддержки хай-тека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017