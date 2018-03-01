Путин: операция в Сирии показала возросшие возможности ВС РФ

Сирийская операция доказала возросшие возможности Вооруженных сил России. Об этом в ходе традиционного послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, за последние годы была проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность вооруженных сил РФ современным вооружением возросла в 3,7 раза, а укомплектованность ВС России составила 95–100%, добавил российский лидер.

Как писал портал iz.ru, Путин сегодня в 14-й раз обращается с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В приветственном слове он указал на рубежный характер послания этого года.

В рамках своего выступления перед российским парламентом глава государства затронул такие важные сферы для развития страны, как здравоохранение, образование, экология, налогообложение и др. Подробнее об основных положениях послания президента читайте в сюжете портала iz.ru.