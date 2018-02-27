Не методом тыка

Президент России Владимир Путин поручил запустить проект по профориентации школьников. В первую волну, которая обойдется бюджету в 1 млрд рублей, попадут как минимум 100 тыс. подростков. Поможет ли проект избежать ошибок при выборе профессии и какие тонкости стоит учесть, читайте в материала портала iz.ru.

Без разочарований

Проект «Билет в будущее», разработанный для профориентации учащихся 6–10 классов, может быть запущен уже в этом году. Федеральное правительство и Агентство стратегических инициатив (АСИ) должны подготовить необходимые документы до 30 марта. Соответствующее поручение дал президент РФ по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник».

Тогда, 14 февраля, и стало известно о проекте «Билет в будущее». О том, как он будет выглядеть, рассказал глава государства: «На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне, через систему Интернет. Затем, на втором этапе, могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции». Тогда же Владимир Путин назвал сумму, которая понадобится для реализации проекта — 1 млрд рублей в год. Его оператором, как изначально обозначил глава государства, станет организация WorldSkills — Россия. Осенью прошлого года там анонсировали проект профессионального тестирования для подростков, обучающихся в 5–9 классах.

prof1 Встреча Владимира Путина с участниками всероссийского форума «Наставник» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Сначала в проекте «Билет в будущее» задействует не менее 100 тыс. российских школьников. Впоследствии это число может вырасти как минимум в четыре раза — президент поручил правительству обеспечивать средства на проект в бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов. «Проект «Билет в будущее» ориентирован на то, чтобы дети получили возможность не просто больше узнать о профессии или посмотреть, как работают другие, а «примерить» ее на себя», — рассказал порталу iz.ru гендиректор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills — Russia) Роберт Уразов.

Результаты соцопросов свидетельствуют, что «масса молодых людей в России, едва устроившись на работу, разочаровываются», отметил собеседник портала. Проект «Билет в будущее» поможет решить эту проблему, которая кроется в «отсутствии осознанности выбора» при выборе среднеспециального и высшего образования. Союз «Молодые профессионалы» уже прорабатывает детали проекта. Пробное тестирование на базе нескольких школ и Всероссийского учебно-тренировочного центра «Смена» можно будет запустить после того, как появятся необходимые правовые акты, сообщил Уразов.

Задел для старта

О возвращении профориентации в российские школы заговорили еще два года назад. В 2016-м с такой инициативой выступила министр образования и науки Ольга Васильева: «Хотела бы обратить внимание на задачу по повышению у вчерашних школьников и будущих студентов профильной мотивации при определении профессии». Решить этот вопрос федеральный чиновник обещала и летом прошлого года, подчеркнув, что введение профориентации — абсолютно необходимая мера.

Тема выбора для учащихся выпускных классов стала ключевой во время открытого урока, который провел глава государства 1 сентября прошлого года: «Вы многократно, практически всю жизнь будете стоять перед вопросом выбора. Человек всегда делает выбор, если, конечно, он чувствует, что он хочет жить, хочет творить, хочет получать удовлетворение, удовольствие от жизни и подносить эти плоды своего труда на алтарь отечества». И подчеркивал — молодому поколению в своей работе нужно делать не просто новые, а принципиально новые шаги.

prof2 Дети на уроке физики в учебном классе образовательного центра «Сириус» в Сочи Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Новым шагом для развития образования стало открытие еще в 2015 году образовательного центра «Сириус» в Сочи. Учреждение для одаренных детей было создано на базе олимпийской структуры по инициативе Владимира Путина, который стал председателем попечительского совета центра. Как отметил гендиректор Союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов в беседе с порталом iz,ru, ресурсы «Сириусы» будут задействованы при реализации проекта «Билет в будущее» наряду с мощностями детских «Кванториумов», десятки которых открыты по стране.

Кроме того, существует опыт работы с детьми и подростками в рамках подготовки к чемпионатам JuniorSkills (проходит в рамках соревнований WorldSkills. — iz.ru). На прошлогоднем чемпионате, прошедшем в Абу-Даби, российские школьники завоевали все три «золота», став лучшими в категориях графический дизайн, мобильная робототехника и графический дизайн.

prof3 Участник отборочного этапа чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Некоторые регионы имеют наработки в области профориентации. Так, образовательные учреждения Челябинской области руководствуются концепцией, подготовленной региональной министерством образования. «Она направлена на то, чтобы формировать мотивацию обучающихся на выбор профессий и специальностей, актуальных для региона, — утверждает замглавы ведомства Елена Коузова. — Не просто рассказать обо всех профессиях, а в первую очередь о тех направлениях подготовки, которые могли бы дать кадры для региональной экономики». Для развития экономики Челябинской области, по данным властей, необходимо больше инженеров, специалистов в области машиностроения, металлургии и сельского хозяйства. В Новосибирской области только озаботились разработкой концепцией профориентацией. Власти региона планировали взять в основу опыт столичных предуниверсариев — спецклассов, где преподают университетские преподаватели.

Без спешки

Сейчас система профориентации в России находится в «абсолютно зачаточном состоянии», считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. «В школах это есть только на уровне инициативы каждого конкретного директора школы, учителя, классного руководителя. Общей системы подготовки кадров и ранней профориентации нету вообще», — сказал депутат порталу iz.ru. По его мнению, при развитии системы профориентации не стоит делать акцент на технической образовании, хотя того и требует экономическая ситуация. «Если ребенок изначально склонен к гуманитарным дисциплинам, не надо его в инженеры тащить, и наоборот», — подчеркнул Чернышов.

prof4 Дети обучаются профессии пожарных в парке игрового обучения «Кидзания» в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Руководитель Центра психологической помощи им. А. Адлера, специалист по профориентации Марина Докучаева в беседе с порталом iz.ru отметила, что ошибку можно допустить, если слишком рано начинать проводить профориентацию — до 15 лет. Раньше подросток не готов к принятию зрелых решений. «До этого возраста дети еще не с сформировавшейся личностью, и они могут немного заблуждаться относительно то, чего хотят», — объяснила психолог.

Если эта система будет вводится масштабно на федеральном уровне, важно, чтобы она в итоге не стала «лишней формой отчета для учителей», подчеркивает зампред профильного комитета Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, при нынешней системе слишком велик шанс, что это станет элементом бюрократии и оставит учителям еще меньше времени на работу с подопечными.

prof5 Участница чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Лабораторный химический анализ» Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Пока, однако, о внедрении на уровне образовательных учреждений говорить рано. По словам гендиректора Союза «Молодые профессионалы» Роберта Уразова, по всей стране система профориентации будет запущена только после пробного тестирования в отдельных образовательных центрах и пилотных регионах.

Тестовый период позволит вовремя выявить все подводные камни, подчеркнула Марина Докучаева. Профориентация, проведенная профессионально, всегда дает «далекоидущие перспективы и в плане образования, и в плане соответствия ментальности и психотипа ребенка его будущей профессии», резюмировала собеседница.