Путин поручил обеспечить школьников РФ «Билетом в будущее»

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) обеспечить реализацию проекта для профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов школ с 2018 года.

Проект по профориентации школьников называется «Билет в будущее», сообщается в списке поручений, опубликованном в воскресенье, 25 февраля, на сайте Кремля. Там же опубликован перечень поручений президента по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник». Объем финансирования реализации проекта составляет до 1 млрд рублей.

«Правительству РФ с участием АСИ обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации начиная с 2018 года проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с объемом финансирования до 1 млрд рублей и числом участников не менее 100 тыс. школьников…» — отмечает Кремль.

Ранее стало известно, что столетний профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько стал самым взрослым участником всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества».