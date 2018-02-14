В России будут реформировать систему среднего профобразования

Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. Проект стратегии развития профессионального образования в России сейчас находится в высокой степени готовности, сообщила «Известиям» замминистра образования и науки Ирина Потехина. В его основе — создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с содержанием документа. В этих заведениях будут обучать не только вчерашних девятиклассников, но и взрослых людей, которые столкнулись с невостребованностью на рынке труда.

Проект реформы системы среднего профобразования (СПО) создан по итогам мониторинга состояния колледжей в регионах страны. Главная проблема, которая была выявлена, — серьезно устаревшая материальная база, сообщила «Известиям» замминистра образования Ирина Потехина.

— Поменять ее сейчас во всех 3,5 тыс. заведениях СПО не хватит никаких денег — это очень дорогостоящее мероприятие. И не всегда это имеет смысл: если мы сейчас полностью поменяем материальную базу, уже через пять лет многое устареет, — пояснила Ирина Потехина.

Она отметила, что сейчас разрабатывается проект стратегии развития профобразования в России, но не стала раскрывать детали.

Собеседник «Известий», знакомый с содержанием проекта, сообщил, что он предполагает создание в каждом субъекте центра профессиональной мобильности на базе колледжей и техникумов. Это будут своего рода региональные «опорные пункты». Такие центры будут ориентированы не только на выпускников школ, но и на непрерывное образование взрослых. Вопрос об источниках финансирования и суммах, которые понадобятся для их создания, сейчас обсуждается. Предполагается, что участие в материально-техническом обеспечении будут принимать, в том числе работодатели.

По словам замглавы Минобрнауки, спрос на кадры среднего звена постоянно растет, причем в последние годы всё больше со стороны малого и среднего бизнеса.

— И совершенно новая тенденция — стартапы. Особенно востребованы специалисты в сфере IT и медработники. Появляются новые рынки, к примеру, социальных услуг, где требуются сиделки, воспитательницы, гувернантки. Это частный рынок, и там хотят видеть людей со специальным образованием, — рассказала Ирина Потехина.

Недавно эксперты Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС подсчитали, что в ближайшие годы учреждения СПО ждет наплыв абитуриентов. В своем нынешнем виде система к нему просто не готова, заявили они в докладе «Среднее профессиональное образование. Состояние и прогноз развития», подготовленном для правительства (документ есть в распоряжении «Известий»). При сохранении нынешней тенденции к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться 3,2 млн студентов, что на треть больше, чем сейчас.

При этом финансирование учреждений СПО в последние годы остается практически на прежнем уровне. Согласно данным, размещенным на портале Минобрнауки «Бюджет для граждан», из федеральной казны в 2015 году на них было направлено 10,2 млрд рублей, в 2016-м — 9,9 млрд, а в 2017-м — 9,3 млрд. Регионы, на которые возложены основные полномочия по финансированию системы, за последние три года несколько увеличили объем выделяемых средств — с 189 млрд рублей в 2015 году до 198 млрд рублей в 2017-м. По мнению экспертов РАНХиГС, вряд ли в ближайшие годы регионы будут иметь возможность серьезно увеличить финансирование техникумов и колледжей.

— Согласно расчетам ЦЭНО, в России 41% учащихся девятых классов планируют уходить из школы и поступать в техникум или колледж. В сельской местности эта доля доходит до половины, в городах — 36%, — рассказала директор центра Татьяна Клячко.

По ее мнению, если систему оставить в нынешнем виде, качество среднего профобразования будет ухудшаться, студенты станут учиться в две-три смены, а на выходе не будут ничего уметь. И в итоге у колледжей и техникумов останется лишь одна функция — «социального сейфа». То есть они будут занимать молодых людей, пока те не найдут себе применение.

В Минобрнауки согласны с оценками экспертов о том, что в ближайшие годы востребованность учебных программ СПО будет серьезно расти. Как ответ на этот вызов и разрабатывается сейчас стратегия развития профобразования, сказала Ирина Потехина.

Сейчас в России подготовку кадров по программам СПО ведут более 3,5 тыс. образовательных организаций, из которых 60% — технического профиля. Оставшиеся 40% поровну делятся между колледжами социальной сферы (здравоохранения, образования и культуры) и сферы услуг.

В 2015 году Минобрнауки запустило этап реформы системы высшего образования, связанный с объединением вузов в многопрофильные «опорные университеты», которые получают расширенную финансовую поддержку. По замыслу разработчиков, это должно решить проблему оттока самых талантливых абитуриентов в Москву и Петербург. На данный момент в России действуют более трех десятков «опорных университетов».