Репетиторов назвали одним из трех условий хорошего образования

Около половины родителей выпускников не верят, что их дети смогут подготовиться к ЕГЭ без репетиторов и дополнительных учебных курсов. Даже при скромном достатке люди стараются на этом не экономить, говорится в результатах трехлетнего мониторинга эффективности школьного образования РАНХиГС (есть в распоряжении «Известий»). Более 90% старшеклассников, посещающих дополнительные занятия, делают это ради сдачи ЕГЭ.

Около половины (49%) родителей одиннадцатиклассников высказали убеждение, что школа, где учится их ребенок, не обеспечивает в полном объеме возможность сдачи единого госэкзамена без дополнительных занятий, говорится в материалах мониторинга РАНХиГС. То же самое заявили почти 35% родителей девятиклассников по поводу ГИА-9.

Руководитель Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко обратила внимание, что в 2013 году родителей одиннадцатиклассников, которые считали, что школа может подготовить учащихся к сдаче единого экзамена на высокие баллы, было почти вдвое меньше — 27%.

— В этот раз мы получили существенное увеличение доли тех, кто говорит, что высокие результаты ЕГЭ можно получить без репетитора, — около половины от общего числа опрошенных. Это объясняется тем, что в выборке в нынешнем году было значительно больше родителей из села, чем раньше, — пояснила «Известиям» Татьяна Клячко. — Они просто не могут взять репетиторов или не считают нужным. Поэтому и говорят: да, можно сдать без репетиторов.

При этом большинство семей, в которых растут школьники разных возрастов, рассматривают дополнительные занятия как один из трех важнейших факторов получения детьми качественного образования — об этом заявили 82% респондентов. Два других — учеба в хорошей школе, гимназии или лицее (86,6%) и самостоятельные занятия (85,5%).

Доля респондентов, чьи дети посещают дополнительные занятия, в 2017 году выросла до 64,7% (60,4% в 2016-м). В 2016-м более 11% семей были готовы отказаться от платных образовательных услуг в случае ухудшения экономической ситуации, а в этом году таких 6,8%. 91% родителей учеников 10-х и 11-х классов заявили, что их детям допзанятия нужны для подготовки к ЕГЭ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что даже при снижении уровня жизни образовательные услуги остаются востребованными.

— Люди готовы отказывать себе в отдыхе, в бытовых и многих других расходах в пользу дополнительных занятий и репетиторов, — сказала она «Известиям». — Очень жаль, что родители рассматривают дополнительные образовательные услуги не как условие гармоничного развития ребенка, а лишь как необходимость для сдачи ЕГЭ.

Председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Роман Дощинский признал, что у многих выпускников действительно возникают проблемы с подготовкой к ЕГЭ, которые без репетиторов не решить. Однако объясняется это не низким уровнем подготовки в школе, а тем, что ученики и их родители слишком поздно определяются с выбором предметов для сдачи экзамена.

— Иногда ребята не могут к девятому классу четко определиться, какие профильные экзамены они будут сдавать, из-за чего потом обнаруживаются проблемы с необходимыми предметами. Особенно сложная ситуация возникает, когда ученик выбрал в старшей школе физико-математический класс, а затем вдруг решил, что он будет поступать, к примеру, на факультет журналистики, — пояснил эксперт.

Своего рода точка невозврата в выпускном классе наступает, по мнению экспертов, в январе. И за оставшиеся несколько месяцев спасти положение молодого человека, который поздно принял решение, могут только репетиторы.

В Рособрнадзоре напомнили «Известиям», что глава службы Сергей Кравцов уже заявлял: репетиторов приходится брать в основном тем, кто начинает готовиться к итоговой аттестации лишь в выпускных классах. У тех, кто хорошо учится все школьные годы, проблем с ЕГЭ не возникает.

В Минобрнауки оперативно не ответили на запрос «Известий».

Для исследования РАНХиГС было изучено мнение 2,1 тыс. родителей школьников, проживающих в разных типах поселений регионов, дифференцированных по уровню социально-демографического развития.