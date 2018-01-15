Образование продлевает здоровую жизнь

Уровень образования напрямую влияет на продолжительность здоровой жизни, пришли к выводу ученые-демографы РАНХиГС. Среди россиян с высшим образованием примерно вдвое меньше людей с хроническими заболеваниями, ограничивающими жизнедеятельность, чем среди граждан, окончивших 10–11 классов школы. Эксперты отмечают, что уровень образования определяет характер профессиональной деятельности и образ жизни, что, в свою очередь, влияет на состояние здоровья.

У людей с высшим образованием реже встречаются тяжелые хронические заболевания (с ограничениями жизнедеятельности), показало проведенное по заданию правительства исследование РАНХиГС. Например, среди россиян 25–29 лет серьезные хронические заболевания имеют 2,2% людей с высшим образованием и 4,7% нигде не учившихся после школы. Для группы 30–34 лет соответствующие показатели составляют 2,5 и 5,9%. Для 35–39-летних — 3,2 и 7%. Аналогичная картина наблюдается, если сравнивать состояние здоровья людей с полным и неполным средним образованием — среди последних «хроников» примерно в два раза больше.

В старших возрастных группах разница немного скрадывается, но всё же остается существенной — от 16 до 49%. На этом основании ученые сделали вывод о зависимости показателей здоровья от уровня образования.

Демографы считают, что выявленная закономерность связана прежде всего с моделью социального поведения. В том числе потреблением алкоголя.

— Если утрировать, это выглядит так: чем у человека выше образование, тем меньше он пьет, — рассказал «Известиям» один из авторов работы заместитель заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин.

Эксперт отметил, что чаще сокращают себе жизнь алкоголизмом мужчины, но в некоторых северных регионах женщины не отстают в этом вопросе от сильного пола.

По мнению ученых, более высокий уровень здоровья у образованных людей — это следствие осознанного подхода к жизни, который заставляет их поддерживать социальную и физическую активность. Полный выход на пенсию, разрыв социальных связей с коллегами, учениками, друзьями по работе может привести к резкому ухудшению здоровья.

По словам Сергея Шульгина, учеными доказано, что физическая сила выше у образованных людей, чем у необразованных. Но это правило работает только для возрастных граждан.

— Человек, который читает книги, как правило, слабее выжмет динамометр, чем тот, кто кроет крыши или работает на заводе, — сказал эксперт. — Но когда этим людям исполняется по 60 лет, второй перестает заниматься постоянной физической работой и расслабляется. А первый понимает, что он не сможет быть так же сильно востребованным обществом, если не будет ходить в спортзал.

Научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров отметил также зависимость показателей продолжительности жизни от уровня образования.

— Хорошее образование влечет за собой большую стабильность, востребованность на рынке труда. А также более сознательное отношение к здоровью и относительно высокие доходы, которые позволяют следить за здоровьем, — пояснил эксперт.

В исследовании РАНХиГС сказано и об обратной зависимости: иногда состояние здоровья мешает людям получить полное высшее образование.

— У нас всё еще есть проблемы с инклюзивным образованием, поэтому оно доступно не всем инвалидам, — отметил Валерий Елизаров. — То есть, с одной стороны, плохое здоровье может быть подножкой в вашей жизни, а с другой, если здоровье изначально есть, то в дальнейшем образование дает вам шанс на лучшую жизнь.

Как ранее писали «Известия», женщины живут дольше мужчин, но последние годы их жизнь чаще связана с тяжелыми заболеваниями. К пенсионному порогу только 71,8% мужчин и 70,4% женщин остаются полностью независимыми от посторонней помощи.