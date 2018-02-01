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В конкурсе «Лучшие практики наставничества» участвует столетний профессор

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Фото: пресс-служба МЧС РФ/mchs.gov.ru
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Столетний профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородько стал самым взрослым участником Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Об этом сообщил директор по коммуникациям Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорь Карачин.

По данным ТАСС, профессор отметил 100-летний юбилей 7 ноября 2017 года, однако, несмотря на возраст, он продолжает педагогическую деятельность. За 25 лет в созданной им профессиональной школе подготовки молодых педагогов Безбородько «вырастил» 39 кандидатов наук и четырех докторов наук, включая зарубежных, пишет НСН.

Награды конкурса «Лучшие практики наставничества» будут присуждены в пяти номинациях: «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество на производстве», «Наставничество в образовании и кружковом движении», «наставничество в бизнесе и предпринимательстве» и «Дети учат детей». Первое место предполагает приз в размере 300 тыс. рублей, второе — 200 тыс. рублей, третье — 100 тыс. рублей. Церемония награждения пройдет 14 февраля в рамках форума «Наставник» на ВДНХ.

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