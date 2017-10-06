«Дополнительное образование должно отвечать приоритетам страны»

Дополнительное образование детей должно меняться и отвечать не только запросам ребенка и его родителей, но и потребностям государства, приоритетам развития страны. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил 6 октября на совещании в московском образовательном комплексе «Воробьевы горы».

При этом, по словам главы правительства, нужно ориентироваться на те направления, которые станут популярными через 5–10 лет.

— И по форме, и по качеству современное дополнительное образование должно меняться и отвечать не только запросам самих детей и их родителей, но и потребностям нашего государства, приоритетам развития нашей страны, — отметил Дмитрий Медведев.

Говоря о значимости дополнительного образования, глава кабинета министров подчеркнул, что оно позволяет детям определить сферу деятельности, в которой они хотят себя реализовывать как профессионалы. Особенно это касается сложных, технических отраслей.

— С советских времен была создана целая сеть кружков, студий и секций, и, несмотря на сложности 1990-х годов и даже текущего периода, в целом система сохраняется, — отметил Дмитрий Медведев. — В федеральном бюджете, я напомню, введен подраздел — расходы на дополнительное образование. Мы на конкурсной основе предоставляем субсидии негосударственным организациям, которые занимаются внеклассными программами.

В «майских указах» президента России поставлена задача охватить качественными программами дополнительного образования не менее 70–75% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Премьер-министр напомнил, что президиум совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноября 2016 года утвердил паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». К 2025 году планируется переоснастить более 1,8 млн учебных мест, из них 600 тыс. — в сельской местности.

В каждом субъекте федерации должен появиться модельный центр дополнительного образования детей, а на федеральном уровне будет создан общедоступный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. С его помощью родители смогут выбрать программы, соответствующие стремлениям, уровню подготовки и способностям ребенка.

Система конкурсов, выставок и других мероприятий для детей поможет раскрыть и развивать способности каждого ребенка, а также способствовать его профориентации.

Министр образования и науки Ольга Васильева доложила главе правительства, что профессиональный стандарт педагога дополнительного образования будет введен с 1 января 2018 года. Это обеспечит возможность непрерывного профессионального обучения и переподготовки таких учителей.

— Работаем вместе с Министерством труда и социальной защиты, — сообщила Ольга Васильева.

По словам министра, средняя зарплата педагога дополнительного образования сейчас составляет 32,9 тыс. рублей. Всего в России 247 тыс. таких специалистов (36% из них — в возрасте до 35 лет) обучают 12,5 млн детей. Глава Минобрнауки предложила вести официальный праздник работающих в этой сфере педагогов.

Перед началом совещания Дмитрий Медведев ознакомился с работой детских кружков в образовательном комплексе «Воробьевы горы» (ранее — Московский городской Дворец пионеров и школьников). Главу правительства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, Ольга Васильева и директор комплекса Ирина Сивцова.