Пушков назвал цель показа новых вооружений РФ в ходе послания президента

Целью демонстрации 3D-графики, иллюстрирующей новейшие вооружения РФ в ходе оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию является предотвращение войны.

Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, таким образом был продемонстрирован возможный ответ на России на развязывание конфликта другим государством, передает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о новейших военных разработках России.

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

На экранах транслировалась 3D графика, иллюстрирующая упоминаемые Путиным вооружения в действии.

Президент в своем выступлении подчеркнул, что Россия не намерена применять новейшее оружие для наступления, а наращивание военного потенциала страны служит гарантией мира.