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Памфилова заявила об отсутствии агитации в послании президента

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не увидела признаков предвыборной агитации в послании президента России  Федеральному Собранию.

«Расценивать можно как угодно, но всё это в рамках закона. Можно критиковать закон, но всё сделано по закону. Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна», — добавила Памфилова в разговоре с журналистами.

Как ранее писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием с традиционным посланием. В этом году глава государства установил рекорд  установил рекорд по продолжительности — его выступление продолжалось 1 час 55 минут. 

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