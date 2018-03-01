Памфилова заявила об отсутствии агитации в послании президента

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что не увидела признаков предвыборной агитации в послании президента России Федеральному Собранию.

«Расценивать можно как угодно, но всё это в рамках закона. Можно критиковать закон, но всё сделано по закону. Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна», — добавила Памфилова в разговоре с журналистами.

Как ранее писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным Собранием с традиционным посланием. В этом году глава государства установил рекорд установил рекорд по продолжительности — его выступление продолжалось 1 час 55 минут.