Гарантия безопасности

В четверг, 1 марта, президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В своей речи глава государства уделил непривычно много времени перспективным стратегическим вооружениям, создаваемым в стране. О каких системах оружия рассказывал президент — в материале iz.ru.

«Сармат»

Начал президент со стратегического ракетного комплекса «Сармат», о разработке которого в рамках действующей Госпрограммы вооружений сообщалось еще в начале 2010-х годов.

Ракету ранее обозначали только с точностью до класса как «тяжелую» — то есть стартовый вес ракеты более 106 тонн, либо забрасываемый вес более 4350 кг (согласно определению договора СНВ-1). Теперь назван стартовый вес «более 200 тонн». Ракетный комплекс Р-36М2 «Воевода», на смену которому приходит «Сармат», использовал МБР 15А18М со стартовым весом 211 тонн.

Однако в сравнении с 15А18М, новая ракета будет иметь и ряд особенностей применений, которые обозначил Путин. Еще в феврале 2014 года бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны генерал Владимир Василенко на пресс-конференции сообщил, что ракета «Сармата» может реализовывать сложные траектории с подходом через Южный полюс. Это резко повышает нагрузку на перспективную противоракетную оборону, которая теперь должна иметь круговой характер — вместо секторного, ориентированного в диапазоне энергетически выгодных траекторий.

Заметим, что Путин на выступлении указал, что у ракеты «Сармата» ограничений по дальности «практически нет», при этом количество боевых блоков выше, чем у 15А18М.

Президент показал на выступлении видеоролик с загрузкой ракеты в шахту и первым моментом выхода из нее. Включение двигателей первой ступени показано не было, что подтверждает известную информацию источников о том, что в данный момент состоялся только один бросковый пуск ракеты «Сармата» (в декабре 2017 года). Бросковый пуск производится на имитаторе ракеты: двигатели изделия не запускаются, проверяется только процедура выброса из шахты.

«Авангард»

Впервые о существовании перспективного ракетного комплекса «Авангард» (без деталей) упомянул министр обороны Анатолий Сердюков в 2011 году. Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, сообщил, что это ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком.

Мультипликационное сопровождение показывало движение полезной нагрузки, выведенной ракетой шахтного базирования, — с активным маневрированием и огибанием зон, защищенных системами ПРО морского и наземного базирования. По словам Путина, система способна вести полет в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 чисел Маха (скоростей звука).

Президент указал, что «истинный внешний вид изделия» показан быть не может. В качестве реальных кадров испытаний «Авангарда» на выступлении Путина был показан старт советской жидкостной ракеты УР-100НУТТХ с удлиненным головным обтекателем. Кадры очень сильно схожи со съемками старта ракеты-носителя «Стрела», созданного на основе УР-100НУТТХ, использовавшегося для вывода космических спутников серии «Кондор» в 2013 и 2014 годах.

С другой стороны, известно, что испытания нового аэробаллистического гиперзвукового боевого оснащения (АГБО) по так называемой «теме 4202» ранее велись именно на ракетах УР-100НУТТХ, запускаемых из шахт позиционного района Домбаровский в Оренбургской области. «Тема 4202» подразумевает создание высокоточного управляемого боевого блока для межконтинентальных ракет.

«Кинжал»

Показан был и новый авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой класса «воздух-поверхность».

На кадрах, продемонстрированных в ролике, показан перехватчик МиГ-31 с подвешенной под фюзеляжем тяжелой ракетой. Изделие выполнено с минимумом несущих поверхностей, чем похоже на скоростные образцы аэробаллистического вооружения советского времени (наподобие ракеты Х-15) или на оперативно-тактическую баллистическую ракету. На кадрах виден сброс ракеты с носителя и запуск двигателя.

По словам президента, дальность ракеты составляет более 2000 км, а скорость – 10 чисел Маха (скоростей звука). Судя по мультипликационному ролику, ракета может быть предназначена для применения против кораблей, однако в записи также были вставлены реальные съемки поражения защищенного наземного объекта. Надежно соотнести их с этим средством поражения, а также с его оперативным назначением в данный момент не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что в России идет разработка так называемой ГЗУР (гиперзвуковой управляемой ракеты), которая поступит в серийное производство к 2020 году. Об этом, в частности, писал в декабре 2017 года Петр Бутовский в журнале Jane’s Missiles & Rockets. Ракета ориентирована главным образом на борьбу с надводными кораблями. О разработке к 2020 году перспективной оперативно-тактической ракеты с дальностью в 1500 км и максимальной скоростью 6 чисел Маха, по сведениям сборника Jane’s, сообщал главком ВВС Александр Зелин еще в 2013 году. В 2020-х годах, как отмечала редакция, в планах стоит создание образца со скоростью 12 чисел Маха.

По словам Путина, «Кинжал» в декабре 2017 года поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Заметим, что в составе ВВС Южного военного округа не числится ни одного МиГ-31.

К слову, один «Кинжал» в номенклатуре отечественного ракетного вооружения уже есть. Это морской ЗРК ближней зоны для борьбы с авиационными средствами поражения и крылатыми ракетами. Установлен на БПК проекта 1155, сторожевых кораблях проекта 11540, а также на атомном ракетном крейсере «Петр Великий» и авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Некто ядерный

Еще одна очень интересная система вооружения, о которой рассказал Путин, — это стратегическая крылатая ракета «неограниченной дальности» с бортовой ядерной энергетической установкой. Изделие, по словам президента, выполнено в корпусе серийной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

Кадры запуска крайне скупы — плохого качества съемки отдаленного старта с наземной наклонной пусковой установки и несколько секунд записи изделия в полете. Зато сопровождающий показ мультфильм гораздо интереснее. Тут и полет на низкой высоте с огибанием сложного рельефа, и старт с пролетом через всю Атлантику (и аккуратным избеганием корабельных группировок противника) с выходом в Тихий океан вокруг мыса Горн.

Степень реалистичности этого проекта оставим оценивать специалистам, но нельзя не отметить элегантность и смелость замысла.

Также особо интересно соотнесение разработки с Договором о ракетах средней и меньшей дальности, по которому запрещены крылатые ракеты наземного базирования с дальность более 500 и менее 5500 км. Испытание ракеты с наземной пусковой установки само по себе нарушением не является даже при попадании в договорной диапазон дальности (500-5500 км): согласно пункту 11 7-й статьи Договора, КР можно испытывать с наземной стационарной пусковой установки, если та используется только для испытаний и отличается от штатной пусковой установки будущего ракетного комплекса. Кроме того, в данном случае речь идет о ракете с дальностью существенно больше 5500 км.

Подводные беспилотники

Президент рассказал о подводных необитаемых аппаратах, оснащаемых как обычными, так и ядерными боеприпасами «большой мощности», способными передвигаться «на очень большой глубине» на межконтинентальную дальность.

Система, по словам президента, оснащается малогабаритной ядерной энергоустановкой, испытание которой завершено в декабре 2017 года. Назначение беспилотной системы — поражение группировок надводных кораблей и объектов береговой инфраструктуры.

Эта тема уже успела обрасти слухами благодаря скандальной (многие специалисты считают, что преднамеренной) утечке в репортаже с совещания военных и представителей оборонной промышленности у Путина, которое проходило 9 ноября 2015 года в Сочи. Тогда в телекамеры попал один из распечатанных слайдов с раздатки к совещанию.

На слайде, озаглавленном «Океанская многоцелевая система «Статус-6», приведена компоновочная схема большого подводного дрона и его потенциальные носители (специальные атомные подлодки «Белгород» и «Хабаровск»). Головной исполнитель работ — ЦКБ морской техники «Рубин» (один из ведущих разработчиков подводных лодок в стране). Дальность хода — 10 тысяч км, скорость — 185 км/ч, глубина погружения — до 1000 м, калибр — 1,6 м.

Назначение системы, согласно слайду, — «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного загрязнения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

В выступлении перед Федеральным Собранием президент заметил, однако, что для этой системы, как и для ядерной крылатой ракеты неограниченной дальности, название еще не выбрано, и посоветовал присылать свои предложения через сайт Минобороны.

Вместо послесловия

Контекст этой части послания Путина предельно ясен и более того — выражен прямыми словами. Президент обращает внимания США на необходимость продолжения всеобъемлющих переговоров по регулированию и сокращению наступательных и стратегических оборонительных вооружений.

В качестве основных проблем «с той стороны» указана американская глобальная система ПРО, а также тезис из обновленной месяц назад ядерной стратегии США о необходимости создать маломощный ядерный боевой блок для морской баллистической ракеты Trident II «с целью сдерживания России».

При этом на столе в качестве заявки на торговлю лежит сразу несколько перспективных систем вооружения. Куда их передвинут в ходе переговоров и в обмен на что — будет решаться в Женеве.