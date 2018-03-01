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Эксперт: Россия обнулила вложения США в развертывание систем ПРО

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Фото: IZ.RU
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Новейшие системы вооружения, представленные президентом Путиным во время традиционного послания Федеральному собранию, полностью обнуляют вложения США в развертывание систем ПРО. Об этом порталу iz.ru заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России продемонстрировал видео новых типов вооружения, в том числе крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, неограниченной дальностью полета и возможностями обхода систем ПРО, подводных беспилотных аппаратов, кратно превышающих по скорости подводные лодки и торпеды. Путин также заявил о наличии у России гиперзвукового оружия и отметил, что идет работа и над лазерными вооружениями.

«Вот эти системы вооружения полностью обнуляют вложения США в развертывание и разработку систем противоракетной обороны. Они практически полностью обнуляют вложения США в создание атомных авианосцев, которые являются ядром авианосных ударных групп. Напомню, их у США 11. Полностью обнуляют вложения в систему ПРО морского базирования. Имею в виду систему «Иджис» на эсминцах и ракетных крейсерах. То есть это создает абсолютно новую стратегическую обстановку как в области ядерных вооружений, так и в области неядерных средств стратегического сдерживания», — сказал Мураховский.

По мнению эксперта, президент пошел на беспрецедентный шаг, заявив о создании новых классов вооружения, которые до последнего момента были максимально засекречены. 

«Я, честно, не думал, что президент выйдет на такой уровень открытости в области разработок новейших систем вооружений. Это не просто новые системы. Подчеркну, это новый класс вооружений, в корне меняющий военные возможности России. Никто не мог догадываться о таком вооружении. В том числе и те, кто имеет отношение к оборонно-промышленному комплексу, к вооруженным силам. Конечно, это было решение президента рассказать публично, озвучить вот эти системы, которые под грифом не просто «Совершенно секретно», а «Особой важности» были. Это беспрецедентное решение. Думаю, оно заставит некоторых наших недругов вернуться с небес на землю», — сказал Мураховский.

В рамках послания Владимира Путина были представлены гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», авиационная гиперзвуковая система «Кинжал», скоростной глубинный беспилотник, новый ракетный комплекс «Сармат», боевые лазерные комплексы и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем.

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