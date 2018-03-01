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Силуанов опроверг увеличение расходов на оборону

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Увеличение расходов на оборону в связи с принятием новых систем оружия не предусмотрено. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, президент России Владимир Путин недавно утвердил госпрограмму вооружения. Всё, что было сказано в ходе послания Федеральному собранию, было сделано за счет ресурсов, выделенных в предыдущие годы.

Кроме того, с учетом утвержденной программы вооружения на предстоящие годы будут реализовывать новые задачи, о которых также шла речь. Увеличение расходов на оборону не предусмотрено.

Силуанов уточнил, что новая госпрограмма рассчитана до 2027 года, она не предусматривает снижения расходов на оборонные нужды, а все увеличения останутся в пределах, которые были зафиксированы в ней и будут посильны для государственного бюджета.

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