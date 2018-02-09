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Снижение налоговой нагрузки для россиян обещает Минфин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие годы будет снижаться фискальная нагрузка. Об этом глава Минфина рассказал в ходе выступления на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников.

Он обратил внимание, что основные базовые налоговые ставки в течение 6 лет не менялись. Исключение составили акцизы, которые индексировались, и введенный налог на движимое имущество.

Министерство в настоящее время совместно с бизнесом разрабатывает предложения по фискальной политике на ближайшие годы. «Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», — приводит слова Силуанова сайт «Комсомольской правды».

Глава Минфина добавил, что для индивидуальных предпринимателей создадут специальные условия: оплатить налоги можно будет с помощью мобильного приложения.

Портал iz.ru сообщал, что стабильность в экономике РФ позволит международным агентствам улучшить суверенные рейтинги России, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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