Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора

Регионам России необходимо предоставить право вводить туристический сбор. Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на инвестиционном форуме в Сочи.

«Вы говорите — нужно ли предоставить право регионам вводить дополнительные сборы, в том числе туристический сбор? Я согласен с коллегой из Рязанской области: такое право у субъектов должно быть», — приводит «РИА Новости» слова Силуанова.

Министр также выразил мнение, что регионы должны получить право администрировать эти платежи.

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Он предусматривает введение сбора за пользование курортной инфраструктурой в нескольких туристических регионах России.

С 1 мая текущего года туристический сбор будет взиматься в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.