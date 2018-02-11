Винный туристический маршрут разработан в Крыму

Туристический маршрут «Винная дорога Крыма» подготовлен и будет презентован в ближайшее время.

Информацию об этом распространило министерство курортов и туризма республики в субботу, 10 февраля.

«Винная дорога Крыма» <…> объединит винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты по регионам Крыма», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом на карте этой дороги будут отмечаться наиболее интересные винные и гастрономические объекты республики.

Министерство считает, что новый маршрут привлечет ценителей черноморской кухни и качественного вина.

6 февраля в Нижнем Тагиле завершили создание самого длинного туристического маршрута в мире под названием «Живые дома Урала». Он будет проходить по шести городам Свердловской области, включая Нижний Тагил.

Работа над проектом началась осенью. Маршрут представлен в виде интерактивной карты, на которой отмечены старинные особняки и современные здания. Прогулку можно совершить как в реальной жизни, так и виртуально, причем не только по отдельному городу, но и по единому маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил – Невьянск – Новоуральск – Первоуральск – Каменск-Уральский.